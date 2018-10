De saída do Benfica: Maxi Pereira prestes a assinar pelo Galatasaray

A imprensa desportiva turca faz hoje eco da ida de Maxi Pereira para o Galatasaray - o lateral do Benfica, que está prestes a terminar contrato com as águias, é desejado pelo clube turco onde actua Bruma, e, nas próximas semanas, deverá mesmo assinar um vínculo de três anos com um vencimento de dois milhões de euros por ano.

O internacional uruguaio de 30 anos veste a camisola do Benfica desde 2007/2008 e é, nos dias que correm, um dos mais importantes elementos na hierarquia desportiva dos encarnados. Elemento de cariz indispensável na manobra de Jorge Jesus, Maxi dá prioridade a um entendimento negocial com o Benfica, mas a vontade da SAD em baixar o ordenado do lateral choca de frente com o chorudo salário oferecido pelo Galatasaray.

Símbolo da raça e da mística do Benfica do novo milénio, Maxi Pereira é também um talento internacional cuja quantidade de jogos pela sua selecção comprova: o defesa atingiu já a marca dos 100 jogos pelo Uruguai.