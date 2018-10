Resultado Juventus x Real Madrid na Liga dos Campeões (2-1)

93´ Cartão Amarelo para Chiellini por falta sobre Ronaldo

92´ Quase o golo da Juventus! Livre na direita batido por Pirlo e Llorente, ao segundo poste, a cabecear fraco para defesa atenta de Casillas

Três minutos de compensação

87´ Perigo junto da baliza do Real! Varane facilitou e Llorente apareceu na cara de Casillas, ainda cruzou mas não estava lá nenhum companheiro de equipa

86´ Substituição no Real. Sai Bale, entra Jesé

86´ Substituição na Juventus. Sai Tevez, entra Pereyra

85´ Cartão Amarelo para James por falta sobre Llorente

78´ Substituição na Juventus. Sai Morata, entra Llorente

75´ Cartão amarelo para Carvajal por falta sobre Morata

74´ Remate de Kroos por cima

65´ Substituição na Juventus. Sai Sturaro, entra Brazagli

64´ Quase o empate do Real! Cruzamento da direita e Chicharito a servir Ronaldo que não chega por pouco à emenda.



63´Substituição no Real. Sai Isco, entra Chicharito

Tal como na primeira parte, melhor entrada da Juventus no segundo tempo. Aproveitando um canto dos merengues, os italianos chegaram novamente à vantagem no contra-golpe. Veremos se os merengues têm novamente capacidade de reacção.

57´ GOLO DA JUVENTUS! DA MARCA DOS ONZE METROS, TEVEZ NÃO PERDOA E FAZ O SEGUNDO DOS ITALIANOS!!

57´ Cartão amarelo para Marcelo por falta sobre Morata

56´ Cartão amarelo para Vidal por pedir cartão amarelo a um adversário

56´ Contra-ataque rapidíssimo da Juventus com Tevez a ser derrubado por Carvajal dentro da área. Penalty assinalado

48´Remate de Tevez, sem problemas para Casillas

46´Cartão amarelo a Tevez por falta sobre Sergio Ramos

Recomeça a partida!

Entrada fortíssima da Juventus que cedo criou oportunidades de golo, inaugurando o marcador ainda antes dos dez minutos. O Real demorou a entrar na partida, mas foi gradualmente assentando o seu jogo, encontrando resposta para a pressão e intensidades altas do adversário. No primeiro lance de real perigo, os merengues chegaram ao empate, um golo que esfriou o entusiasmo da Juventus. Foi mesmo o campeão europeu a estar mais perto do segundo golo, mas o cabeceamento de James embateu com estrondo na barra. Veremos o que a segunda parte nos reserva. Não saia daí.

Intervalo em Turim! Empate a um golo!

41´ QUASE O GOLO DO REAL! Grande jogada de envolvimento dos merengues, Marcelo lança Isco pela esquerda, este cruza para o coração da área onde aparece James em vôo a cabecear à barra da baliza de Buffon

34´ Marchisio, em posição fontal, a rematar de longe. A bola sai perto do poste direito de Casillas

O Real acalmou o seu jogo e acabou por chegar ao empate na primeira verdadeira ocasião de perigo. Contudo a Juventus mantém a alta rotação e pode voltar a criar problemas

27´ GOOOOLO DO REAL MADRID! JOGADA PELA DIREITA, CARVAJAL A SERVIR JAMES QUE JÁ NA ÁREA CRUZA PARA ONDE ESTAVA RONALDO QUE APENAS TEVE DE ENCOSTAR!

24´ Lichsteiner passa por Marcelo e já dentro da área a rematar ao lado

24´ Ronaldo entra no jogo. Lançamento de Isco e o português, descaído na esquerda da grande área a rematar cruzado mas ao lado

20´ Cruzamento de James da esquerda, Varane a subir mais alto, mas a cabecear por cima

Entrada muito forte da Juventus, não deixando o adversário jogar e criando várias ocasiões de perigo junto da baliza de Casillas, uma das quais resultou no golo de Morata. O Real tenta aos poucos assentar o seu jogo e reagir à desvantagem, mas perde muitas bolas em zona proibida

15´Mais uma vez o Real a testar a meia distância. Agora foi Isco a rematar, mas sem problemas para Buffon

12´ Resposta do Real. Uma bomba de Toni Kroos do meio da rua obriga Buffon a uma grande defesa

9´GOOOOOLO DA JUVENTUS!! LANCE NA DIREITA, MARCHISIO LANÇOU TEVEZ QUE, JÁ DENTRO DA ÁREA, REMATOU FORTE! CASILLAS AINDA DEFENDEU, MAS MORATA FEZ A RECARGA E O PRIMEIRO GOLO DO JOGO!!

7´ Morata lançado em velocidade, tenta fazer um chapéu a Casillas, o guardião estava atento

5´Cartão amarelo para Bonucci por falta sobre Bale

3´ Remate de Sturaro para defesa atenta de Casillas

1´Primeiro lance de perigo! Casillas despachou mal a bola com os pés, esta acabou por sobrar para um jogador da Juventus que serviu Vidal, o chileno acabou desarmado por Pepe

Começa a partida em Turim!

19:43. Equipas já no relvado do Juventus Stadium

19:00. Já no banco de suplentes do Real Madrid vão sentar-se Navas, Fábio Coentrão, Arbeloa, Lucas Silva, Illarramendi, Javier Hernández e Jesé.

18:55. No banco de suplentes da Juventus vão estar Storari, Barzagli, Pepe, Padoin, Pereyra, Llorente e Matri.

18:50. O Real Madrid vai jogar com Casillas na baliza, a defesa composta por Varane, Pepe, Marcelo e Carvajal, no meio-campo actuam Sérgio Ramos, Kroos e Isco, no ataque James Rodríguez, Bale e Cristiano Ronaldo.

18:45. A Juventus vai alinhar com Buffon na baliza, a defesa formada por Chiellini, Bonucci, Lichsteiner e Evra, no meio-campo Marchisio, Pirlo e Vidal, na frente Sturaro, Morata e Tévez.

18:40. Já o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, sabe que terá pela frente uma equipa forte. «A Juventus sempre tem sido uma equipa forte e competitiva, por isso é complicado vencer neste campo. Neste momento estamos em boa forma. Acreditamos que podemos chegar a mais uma final. Existem 180 minutos entre nós e é esse o objectivo», referiu.

18:30. Na antevisão do encontro Massimiliano Allegri, atribuiu o favoritismo ao adversário. «É o campeão europeu, por isso diria que tem um ligeiro favoritismo. É preciso lembrar o que fizemos até agora, e que temos hipóteses de seguir em frente, ao mesmo tempo não esquecendo que teremos pela frente um adversário muito forte», afirmou.

18:20. Nos três últimos confrontos a eliminar que teve frente ao Real Madrid, a Juventus acabou sempre por se qualificar. Porém a formação italiana jogou a primeira mão fora nesses três desafios.

18:00. Em 16 encontros disputados entre Juventus e Real Madrid, existe um que ficou para a história blanca na Liga dos Campeões. Foi na temporada 1997-1998, quando as duas jogaram a final na Arena de Amesterdão. Um golo solitário de Predrag Mijatovic, deu na altura a sétima taça para os merengues.

17:50. A última vez que os dois colossos europeus mediram forças, foi na época passada, estávamos então ainda na fase de grupos. O Real Madrid levou a melhor nos dois jogos, ao vencer em casa por 2-1 e empatando 2-2 em Turim.

17:40. Este desafio pode considerar-se um clássico da Liga dos Campeões, pois as duas equipas já se defrontaram por 16 vezes, com uma ligeira vantagem merengue de oito vitórias, contra sete da Juventus, registando-se um empate. No entanto em sete partidas jogadas em solo transalpino, só por uma vez o Real Madrid venceu, foi logo no primeiro encontro entre ambas no ano de 1962.

17:30. Frente-a-frente vão estar dois conjuntos, que entre si somam quinze Liga dos Campeões, dez para o Real Madrid e cinco para a Juventus. Os italianos levam treze golos marcados e cinco sofridos até ao momento nesta edição, já os espanhóis contam com 22 remates certeiros e apenas mais um golo sofrido, que o seu adversário desta noite.

17:20. O Real Madrid atinge pela 26ª ocasião as meias-finais da liga milionária, sendo este o quinto ano consecutivo em que marca presença nesta fase da prova. De resto os merengues são os actuais detentores do título e procuram ser a primeira equipa a vencer dois anos seguidos a Liga dos Campeões, desde o seu novo formato.

17:10. A Juventus está pela décima primeira vez nas meias-finais da Liga dos Campeões. A Vecchia Signora já não chegava a esta fase da competição desde a temporada 2002-2003, onde acabou por ser derrotada na final diante do AC Milan, nas grandes penalidades, com a curiosidade de nas meias-finais ter eliminado o Real Madrid.

16:50. Por seu turno o Real Madrid teve de eliminar na ronda anterior o vizinho e rival Atlético Madrid. Depois do nulo no reduto colchonero, um golo de Javier "Chicharito" Hernandez resolveu a partida da segunda mão, já perto do fim.

16:40. A Juventus chega a estas meias-finais depois de ter ultrapassado nos quartos-de-final os franceses do Monaco. O triunfo por 1-0 em Turim na primeira-mão foi suficiente, bastando um empate a zero no segundo jogo.

16:30. Muito boa tarde seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Juventus x Real Madrid, encontro da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões