Resultado FC Barcelona x Bayern Munique na Liga dos Campeões 2015 (3-0)

O Barcelona deu um passe decisivo rumo à final de Berlim, e obriga agora o Bayern Munique a ganhar por 4-0, na próxima semana no encontro da segunda mão, se quiserem ficar apurados. Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo e. Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Em três minutos o argentino fez dois golos, o segundo deixando por terra Boateng e picando a bola sobre Neuer. Já nos descontos foi a vez de assistir o seu companheiro de ataque Neymar, com o brasileiro a fechar a contagem. Quanto ao Bayern, depois de ter entrado melhor na segunda parte, não mais se levantou após os dois «socos» desferidos por Messi.

Triunfo justo da equipa catalã. Num jogo que parecia encaminhar-se para o nulo, eis que no derradeiro quarto de hora Leonel Messi decidiu trazer ao de cima todo o seu génio e «sozinho» resolveu o desafio.

FINAL DA PARTIDA, VITÓRIA DO BARCELONA POR 3-0 SOBRE O BAYERN MUNIQUE!

90+3' GOOOLLLOOO DO BARCELONA!!! Passe de Messi a isolar Neymar e este na cara de Neuer não falha e a bola só para no fundo das redes.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos.

88' Substituição no Barcelona, saiu Mascherano e entra Bartra.

86' Substituição no Barcelona, saiu Iniesta e entra Rafinha.

83' Suárez com espaço atira forte, mas por cima da barra.

82' Substituição no Barcelona, saiu Rakitic e entra Xavi.

80' GOOOLLLOOO DO BARCELONA!!! Leonel Messi deitou Boateng no relvado e depois faz um «chapéu» ao gigante Neuer para dentro da baliza.

78' Alteração no Bayern Munique, saiu Muller e entra Mário Gotze.

77' GOOOLLLOOO DO BARCELONA!!! Leonel Messi de fora da área a rematar, e desta feita Neuer nada podia fazer.

71' Remate de Thiago, a bola desvia em Lewandowski, mas Ter Stegen consegue ir ainda a tempo de agarrar.

68' Cartão amarelo para Neymar por derrubar Muller.

66' Cartão amarelo para Piqué por rasteirar Lewandowski.

64' Recuperação de bola por parte do Barcelona, a bola chega a Neymar, que já na área descaído para esquerda faz o remate por cima da baliza.

60' Neuer a ser um autêntico líbero saíndo a pontapé fora da área, evitando que Neymar pudesse dominar a bola ficando isolado.

57' Remate de Messi à entrada da área e Neuer a segurar com tranquilidade.

56' Cartão amarelo para Bernat por agarrar Messi.

55' Dez minutos da segunda parte, com Bayern a entrar melhor pressionando alto e obrigando o Barcelona a fazer jogo directo, mas com os alemães a recuperarem facilmente a bola.

52' Cartão amarelo para Benatia por derrubar Iniesta.

47' Atira Xabi Alonso contra a barreira, e a bola sai pela linha de fundo.

46' Cartão amarelo para Daniel Alves por agarrar Lewandowski. Livre muito perigoso a favor do Bayern, descaído para a esquerda do seu ataque perto da área do Barcelona.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O BARCELONA!

Os bávaros só por uma vez chegaram com perigo à baliza catalã, por intermédio de Lewandowski. Esperemos que a segunda parte nos traga os golos, que vão faltando para animar ainda mais a partida.

Melhor no entanto o Barcelona, a conseguir ser mais simples nos seus processos ofensivos, dando maior rapidez às suas trocas de bola, chegando mesmo a encostar os alemães junto da sua área.

Primeira parte de grande intensidade, com as duas equipas a disputarem cada pedaço de relva na luta pelo esférico, procurando não dar espaços nas saídas para o ataque.

INTERVALO DO JOGO, EMPATE A ZERO ENTRE BARCELONA E BAYERN MUNIQUE!

39' Passe de Iniesta a desmarcar Daniel Alves, que entra na área e remata para mais uma defesa com o pé direito de Neuer.

36' Livre directo de Messi, mas Neuer agarra com segurança.

34' Cartão amarelo para Xabi Alonso por rasteirar Messi.

29' Remate em arco de Thiago, mas a bola acaba por sair ao lado.

26' Canto de Rakitic e Suárez a ganhar nas alturas e de cabeça faz a bola passar por cima da trave.

17' Resposta do Bayern!!! Centro de Muller e Lewandowski sozinho na área acerta mal na bola e esta sai ao lado.

15' Outra vez o Barcelona perto do golo, agora é Suárez a cruzar e Rafinha a desviar o remate em queda de Neymar, já na pequena área.

11' Que perdida do Barça!!! Suárez completamente isolado, mas depois Neuer a abrir as pernas e a travar o remate do uruguaio.

10' Dez minutos iniciais e como se esperava as duas equipas a lutarem pela posse da bola, não dando espaços e tentando aproveitar o erro para sairem em velocidade.

7' Primeiro remate do jogo a pertencer ao Barcelona, com Suárez de fora da área atirar para as mãos de Neuer.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O BAYERN MUNIQUE!

19:43. Toca o hino da Liga dos Campeões!

19:42. Entram as equipas no relvado, ambiente fantástico nas bancadas de Camp Nou com uma grande coreografia.

19:35. Os jogadores já recolheram aos balneários. Daqui a pouco o início da segunda meia-final da Liga dos Campeões, Barcelona x Bayern Munique.

19:15. As duas equipas já vão aquecendo no relvado de Camp Nou. As bancadas vão ficando cada vez mais compostas.

18:57. Já no banco de suplentes do Bayern Munique vão sentar-se Reina, Dante, Javi Martinez Gaudino, Mário Gotze, Weiser e Pizarro.

18:55. No banco de suplentes do Barcelona vão estar Claúdio Bravo, Bartra, Vermaelen, Xavi, Rafinha e Pedro.

18:50. O Bayern Munique vai jogar com Neuer na baliza, na defesa Benatia, Rafinha, Boateng e Bernat, no meio-campo Lahm, Xabi Alonso, Thiago e Schweinsteiger, no ataque Lewandowski e Muller.

18:45. O Barcelona vai alinhar com Ter Stegen na baliza, a defesa com Piqué, Mascherano, Jordi Alba e Daniel Alves, no meio-campo Rakitic, Busquets e Iniesta, na frente Suárez, Messi e Neymar.

18:30. «É maravilhoso estar de volta. Tenho imensas memórias e obviamente que é muito especial para mim porque estive neste clube durante muitos anos. Agora estou no Bayern e estou aqui pelo jogo de amanhã. Esta é a minha profissão e tenho que dar o meu melhor», declarou Pep Guardiola, no retorno a Camp Nou.

18:15. «Este é um duelo frente a um rival importante, mas sinto-me optimista. Conheço o Pep e sei que pode haver surpresas que talvez compliquem as coisas», referiu Luis Enrique na antevisão da partida. «Eles são, sem qualquer dúvida, uma das melhores equipas da Europa», elogiando a equipa bávara.

17:55. Nas quatro partidas realizadas em Camp Nou entre Barcelona e Bayern, os alemães trouxeram para casa três triunfos, com o Barcelona a vencer um jogo. Dois resultados de 1-2 (um na temporada 1995/1996 na meia-final da Taça Uefa e outro n Grupo D da UEFA Champions League da temporada 1998/1999).

17:30. Barcelona e Bayern já se defrontaram por oito vezes, com um domínio claro dos bávaros, que venceram cinco partidas e apenas perderam por uma ocasião, na caminhada triunfal do Barcelona de Pep Guardiola rumo à conquista da «Champions» (4-0). As duas equipas mediram também forças na meia-final de 2012/2013, com o Barcelona a ser esmagado por 7-0, 4-0 no Allianz Arena e 0-3 em Camp Nou.

17:20. Lionel Messi é o artilheiro-mor da formação «blaugrana» na competição: o argentino leva 8 golos em 10 jogos, e está a um tento de Cristiano Ronaldo e Adriano Luiz, ambos com 9. O melhor marcador do Bayern é Thomas Muller, com 6 golos. Muller e Lewandowski contam com 3 assistências, menos uma que Messi.

16:55. O Barcelona apenas perdeu por uma vez durante o seu percurso da Liga dos Campeões 2014/2015, ainda na fase de grupos da prova; O Bayern foi derrotado por duas vezes durante o seu percurso, a primeira ainda na fase de grupos, contra o Manchester City, e depois a eliminar, diante do FC Porto, no Dragão.

16:45. Pep Guardiola, que agora persegue o troféu europeu ao serviço do Bayern, já conquistou a Liga dos Campeões por duas vezes na sua carreira de treinador: em 2008/2009 e em 2010/2011. Luis Enrique, técnico do Barcelona, disputa pela primeira vez a competição dos milhões enquanto treinador.

16:35. O Bayern Munique conquistou a Liga dos Campeões pela última vez na temporada de 2012/2013, sob o comando do alemão Jupp Heynckes. A formação bávara eliminou o Barcelona nas meias-finais da prova (com um agregado de 7-0) antes de triunfar na final, diante do rival alemão Borussia Dortmund.

16:20. O duelo Barcelona x Bayern colocará frente-a-frente duas equipas com estilos de jogo similares no que toca ao primado da posse de bola, futebol apoiado e recheado de combinações velozes, sempre em busca do passe de ruptura. A última vez que o Barcelona conquistou o troféu foi sob o comando de Pep Guardiola, agora líder técnico do Bayern Munique.

16:10. O Barcelona eliminou o PSG para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, com das exibições portentosas e brilhantismo goleador do uruguaio Luis Suárez. O Bayern, que mediu forças com o FC Porto, corrigiu a derrota de 3-1 no Dragão aplicando uma goleada de 6-1 no Allianz Arena.

16:00. Seja bem-vindo à meia-final da UEFA Champions League, Barcelona x Bayern, partida da primeira mão meia-final entre o vice-campeão espanhol e o detentor da Bundesliga. Siga o minuto a minuto do jogo Barcelona x Bayern, em directo e, em Vavel Portugal.