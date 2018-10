Cruzeiro confirma: Benfica e Porto apresentaram proposta por Mayke

Não há margem para dúvidas: Mayke, jovem lateral direito do Cruzeiro de Belo Horizonte, é alvo de Benfica e FC Porto, confirmou o director-desportivo do clube, Valdir Barbosa, em declarações à FOX Sports.

O promissor lateral de 22 anos foi um objectivo concreto dos dos rivais portugueses, que chegaram mesmo a apresentar propostas equivalentes mas que ficaram aquém das exigências do clube do Estado de Minas Gerais. «Este ano, houve o interesse do FC Porto e também do Benfica. Existiram contactos de forma oficial», desvendou Valdir Barbosa.

«Chegaram a oferecer 7 milhões de euros», confirmou, acrescentando, ainda assim, que os valores estavam longe da fasquia pretendida pelo Cruzeiro, que vê em Mayke um futuro tremendamente risonho e um potencial encaixe financeiro bem mais chorudo, valores que dificilmente Benfica e Porto poderão desembolsar.

Recorde-se que tanto Benfica como Porto buscam activamente reforçar a lateral direita das suas defesas: Danilo irá para o Real Madrid no Verão (acordada que está já a transferência) e Maxi Pereira deverá abandonar a Luz para assinar pelos turcos do Galatasaray.