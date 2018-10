Resultado Sevilha x Fiorentina na Liga Europa (3-0)

Vai ser preciso uma Fiorentina de grande nível para a dar a volta na segunda mão, perante uma formação sevilhana que pode ir até Florença mais descansada. Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão, em directo e. Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Aleix Vidal foi a figura do encontro, o lateral direito nunca tinha marcado na sua carreira e hoje com dois golos ajudou o Sevilha a dar um passo de gigante rumo à final de Varsóvia.

Triunfo categórico dos sevilhanos e justo por aquilo que fizeram na segunda parte. A Fiorentina não teve capacidade para manter o ritmo do primeiro tempo e após o 2-0, não mais se encontrou, nem levou perigo às redes espanholas.

FINAL DO JOGO, VITÓRIA DO SEVILHA SOBRE A FIORENTINA POR 3-0!

90' Vão jogar-se mais cinco minutos.

84' Livre directo de Matías Fernandez para defesa atenta de Sérgio Rico.

83' Cartão amarelo para Krichowiak por derrubar Joaquín.

79' Alteração na Fiorentina, saiu Mário Gomez e entra Ilicic.

78' Cartão amarelo para Borja Valero por protestos.

77' Centro de Aleix Vidal e Banega na área de primeira atira ao lado.

75' GOOOLLLOOO DO SEVILHA!!! Entrou e marcou, Kevin Gameiro desvia o remate de Aleix Vidal e faz o terceiro da partida.

74' Substituição no Sevilha, saiu Bacca e entra Kevin Gameiro.

73' Substituição no Sevilha, saiu Mbia e entra Iborra.

69' Cartão amarelo para Alonso devido a protestos.

68' Alteração na Fiorentina, saiu Badelj e entra Pizarro.

66' Partida interrompida para assistir Mbia e Badelj, que chocaram cabeça com cabeça, tendo o jogador da Fiorentina de ser ligado.

65' Vinte minutos da segunda parte, com mais e melhor Sevilha no jogo, perante uma Fiorentina que não consegue responder ao segundo golo sofrido.

57' Substituição no Sevilha, saiu Reyes e entra Coke.

52' GOOLLLOOO DO SEVILHA!!! Bisa Aleix Vidal, o lateral direito entra na área e quando todos esperavam o centro, este remata e bate Neto.

50' Badelj ensaia a meia distância, mas o remate sai para fora.

47' Livre directo batido por Matías Fernandez, mas a bola sai ao lado.

46' Cartão amarelo para Daniel Carriço por derrubar Joaquín.

Alteração na Fiorentina, ao intervalo saiu Tomovic e entra Micah Richards

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SEVILHA!

Veremos aquilo que a segunda parte nos vai trazer, sendo certo que do modo como ambas as equipas se estão a entregar ao jogo, mais golos poderão surgir.

Os transalpinos podem também queixar-se de uma grande penalidade, que ficou por marcar perto da meia hora, por falta sobre Salah. Matías Fernandez tem sido o elemento mais perdulário.

Boa primeira parte com a Fiorentina a ter as melhores chances de golo, mas a eficácia dos sevilhanos vai colocando-os em vantagem. O golo de Aleix Vidal deixou em delírios os 40 mil adeptos da casa.

INTERVALO DO JOGO, O SEVILHA VENCE A FIORENTINA POR 1-0!

45' Vão jogar-se mais dois minutos.

41' Partida interrompida para ser prestada assistência ao guardião do Sevilha, Sérgio Rico, após um choque com Gonzalo Rodríguez.

35' Dez minutos para o intervalo de uma primeira parte jogada a um bom ritmo, com as duas equipas a jogarem sem receios uma da outra, sendo que os italianos têm tido as melhores oportunidades de golo.

29' Fica por marcar uma grande penalidade a favor da Fiorentina, após Trémoulinas agarrar Salah na área.

26' Corrida de Matías Fernandez pelo centro do terreno, mas depois o pontapé sai muito ao lado da baliza sevilhana.

24' E vão três perdidas dos italianos. Agora é Tomovic a centrar na direita e Salah ao segundo poste a esticar o pé, mas Sérgio Rico faz a mancha e nega o golo.

23' Parada e resposta. Outra vez Matías Fernandez em lance individual a rematar para defesa apertada de Sérgio Rico.

22' Remate de Reyes para defesa atenta de Neto.

18' Que perdida da Fiorentina!!! Jogada de Joaquín na esquerda a entrar na área, serve Matías Fernandez que na pequena área atira para fora.

17' GOOOLLLOOO DO SEVILHA!!! Reyes e Vitolo combinam na ala esquerda, a bola chega ao lado direito onde aparecer o lateral Aleix Vidal que atira forte para o fundo das redes.

14' Pontapé de Mário Gomez literalmente para a bancada, tal a forma como saiu torto.

11' Carlos Bacca a rodar bem sobre si mesmo e à entrada da área remata para as mãos de Neto.

5' Grande ocasião para a Fiorentina!!! Passe de Joaquín para Mário Gomez e este em posição frontal já na área atira por cima.

INÍCIO DO JOGO, SAIU A FIORENTINA!

20:02. Toca o hino da Liga Europa.

20:01. Entram as equipas no relvado, bancadas pintadas de vermelho e branco.

19:55. Os dois conjuntos recolhem aos balneários, para daqui a pouco darem início ao desafio. Excelente ambiente no Sánchez Pizjuán.

19:35. As duas equipas já vão aquecendo no relvado, com as bancadas a encherem cada vez mais.

19:25. No banco de suplentes da Fiorentina vão sentar-se Tatarusanu, Micah Richards, Basanta, Vargas, Pizarro, Aquilani e Ilicic.

19:20. No banco de suplentes do Sevilha vão estar Barbosa, Fernando Navarro, Diogo Figueiras, Coke, Iborra, Suárez e Kevin Gameiro.

19:15. A Fiorentina vai jogar com Neto na baliza, na defesa Gonzalo Rodríguez, Savic, Alonso e Tomovic, no meio-campo Badelj, Matías Fernandez e Borja Valero, no ataque Joaquín, Salah e Mário Gomez.

19:05. O Sevilha vai alinhar com Sérgio Rico na baliza, a defesa com Trémoulinas, Daniel Carriço, Kolodziejczak e Aleix Vidal, no meio-campo Mbia, Krichowiak e Banega, na frente Vitolo, Reyes e Bacca.

18:45. O Sevilha conta no seu palmarés com três troféus Taça UEFA/UEFA Europa League, conquistados nas temporadas de 2005/2006, 2006/2007 e 2013/2014. Caso vença a presente edição da Liga Europa, tornar-se-á no clube com mais troféus referentes à competição. Se atingir a final, copiará o feito do Benfica (2 finais consecutivas em 2012/2013 e 2013/2014).

18:30. «O Sevilha é o campeão e, por isso, deve ser considerado favorito, mas chegamos a esta fase da competição tendo eliminado várias boas equipas. O Sevilha possui muita experiência na prova, tendo-a vencido por três vezes nas últimas dez temporadas, mas nós merecemos o nosso lugar nas meias-finais e vamos dar o nosso melhor para seguir em frente», afirmou Vicenzo Montella, técnico da Fiorentina.

18:10. «Temos de estar atentos a Mario Gomez, Mohamed Salah, Borja Valero e Marcos Alonso, quando este subir. A Fiorentina está a chegar ao fim de uma época muito boa, são duas equipas semelhantes, atendendo aos títulos conquistados, por isso é uma eliminatória renhida. A Fiorentina afastou três excelentes equipas», referiu Unai Emery na antevisão.

17:40. Sevilha e Fiorentina nunca se defrontaram - este será o primeiro duelo entre ambos. O Sevilha nunca obteve vitórias em duelos contra formações italianas, enquanto a Fiorentina conta com duas vitórias sobre formações espanholas num total de doze jogos (seis derrotas e quatro empates).

17:10. O Sevilha, onde actuam os lusos Beto, Daniel Carriço e Diogo Figueiras, eliminou o Zenit de André Villas-Boas (4-3 no agregado) para chegar às meias-finais da prova, enquanto a Fiorentina deixou para trás a oposição dos russos do Dinamo Kiev, onde militam os portugueses Miguel Veloso e Antunes (3-1 no agregado).

16:55. O Sevilha, treinado por Unai Emery, tentará voltar a uma final da UEFA Europa League, depois de no ano passado ter marcado presença em Turim, frente ao outro finalista, Benfica. O Sevilha, vencedor da edição passada da prova, já arrecadou três troféus Taça UEFA/UEFA Europa League, buscando o quarto, facto que será recorde europeu.

16:55. Seja bem-vindo ao jogo Sevilha x Fiorentina, partida da primeira mão da meia-final da UEFA Europa League. O jogo será disputado no estádio Ramón Sánchez Pizjuán e terá início às 20:05 horas; siga o minuto a minuto do jogo Sevilha x Fiorentina, em directo e , em Vavel Portugal.