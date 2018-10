Manchester United anuncia contratação do internacional Memphis Depay

Foi pela mão do técnico Louis Van Gaal que o jovem extremo promissor se estreou na selecção A holandesa, no Mundial 2014, e será também pela mão do experiente treinador holandês que Memphis Depay irá dar os primeiros passos da sua ainda curta carreira no estrangeiro - o jovem irá reforçar o Manchester United em 2015/2016.

O PSV Eindhoven, campeão holandês, acordou com os «Red Devils» a transferência de Memphis Depay para Old Trafford, por uma verba que deverá rondar os 33 milhões de euros. Os dois clubes anunciaram o acordo nas redes sociais, finalizando-se assim um «dossier» aberto pelo desejo de Van Gaal em contar com o extremo na próxima época.

Depay, que deu nas vistas no Mundial 2014, é o melhor marcador da Eredivisie (liga holandesa) com 21 golos marcados, um registo excelente que faz do jovem natural de Moordrecht um atacante altamente perigoso devido ao seu poder de drible e à capacidade finalizadora dentro da área oponente.

No PSV desde 2005/2006, Depay irá agora reforçar os corredores ofensivos do Manchester United, clube que está apostado em gastar verbas exorbitantes no defeso para tornar o plantel ainda mais competitivo. Matt Hummels e Gundogan poderão ser os próximos alvos do clube de Manchester.