Liga Europa: Dnipro arranca empate inesperado no San Paolo

O jogo de ontem, da primeira mão da meia-final da Liga Europa, entre os italianos do Nápoles e os ucranianos do Dnipro, deu empate a um golo no reduto napolitano do San Paolo.

A equipa italiana, a jogar em casa, teve sempre o comando do encontro nas mãos mas apenas por uma vez conseguiu encontrar o sentido da baliza - foi ao minuto 50 por intermédio de David López, mas os ucranianos, inesperadamente, empataram aos 81 minutos por Seleznyov, nunca golo polémico e irregular (Seleznyov estava em fora-de-jogo).

Após o golo do espanhol David López, Gonzalo Higuain tentou marcar por várias vezes mas o guarda-redes Boyko consegui sempre levar a melhor no duelo contra o avançado argentino ex-Real.

Neste momento o Dnipro tem uma ligeira vantagem em relação ao Nápoles, pois marcou um golo fora, e recebe na Dnipro Arena os italianos, com uma estratégia cautelosa que implicará aproveitar a vantagem para surpreender os napolitanos no contra-ataque. A eliminatória está, em grande parte, em aberto.