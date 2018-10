A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou ontem, via comunicado, a data da final da Taça da Liga, a ser disputada entre Marítimo e Benfica.

O jogo que decidirá o vencedor do troféu terá lugar no dia 29 de Maio de 2015, pelas 19:45 horas, no Estádio Cidade de Coimbra.