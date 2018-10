FP1 do GP de Espanha: Rosberg bate Hamilton à centésima

Apenas 0,07s foi a diferença entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton. As Flechas de Prata continuam a marcar a diferença para a concorrência, realçando a boa força descendente do pacote aerodinâmico da Mercedes, já que o traçado de Barcelona apresenta um forte desafio neste particular, muito devido às suas curvas longas. Com motores aparentemente semelhantes neste início de temporada, a vantagem da Mercedes sobre a Ferrari poderá estar, de facto, na questão aerodinâmica.



De resto, os homens de Maranello continuam a mostrar-se os competidores mais próximos da Mercedes. Sebastian Vettel foi o terceiro mais rápido, a 0,978s de Rosberg, e o finlandês Kimi Räikkönen ficou apenas a 0,028 do companheiro de equipa.

Toro Rosso bate irmã mais velha



Surpresa nesta manhã de testes em Barcelona foi a prestação dos rookies da Toro Rosso. Carlos Sainz e Max Verstappen foram os que mais perto rodaram dos Ferrari, ocupando os 5º e 6º melhores tempos, respectivamente, e ficando à frente do Red Bull de Daniil Kvyat, que foi 7º. O outro irmão mais velho da Toro Rosso, Daniel Ricciardo, só saiu para a pista nos últimos 10 minutos da sessão, devido a problemas na unidade motriz Renault do seu Red Bull, mas ainda conseguiu o 9º tempo.

Susie Wolff melhor do que os McLaren



Ao contrário do anunciado pela McLaren-Honda (que esteve em pista com a sua nova pintura), não parece ainda sentir-se o ganho de performance que a equipa esperava ter em Espanha. Com Alonso em 15º e Button em 16º, nada parece a nova asa dianteira ter feito pelo tão necessário incremento de força descendente. Via rádio, Jenson Button queixava-se à equipa: “o equilíbrio está totlamente errado”.



Merece ainda destaque na primeira sessão de treinos livres em Barcelona a presença em pista de Susie Wolff, a piloto da Williams que assim teve a sua primeira aparição num fim-de-semana de GP na presente temporada. Wolff ficou com o 14º tempo, a 0,8s do outro Williams, o de Filipe Massa.