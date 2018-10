FP2 do GP de Espanha: Hamilton passa para a liderança

Após o domínio avassalador nos FP1, desta feita a diferença dos Flecha de Prata para os restantes foi ligeiramente menor. O Ferrari de Vettel intrometeu-se entre Hamilton e Rosberg. Devido ao calor que se fez sentir podemos observar que o tempo do inglês no FP2 com pneus médios foi mais lento do que o realizado por Rosberg nos FP1 com pneus duros.

Räikkönen com alguns problemas de aderência e Red Bull em apuros

Apesar de conseguir o quarto tempo nesta sessão o Ferrari do finlandês apenas o conseguiu na fase final do treino devido a sentir grandes problemas com a aderência do seu monolugar no início da sessão. Na Red Bull, por um lado, esteve o russo Kvyat em destaque com o seu 5º tempo, mas por outro Daniel Ricciardo apenas realizou 4 voltas, com a equipa a ter inclusive de substituir a unidade de energia do seu monolugar.

Toro Rosso em boa forma e McLaren no top10

Os dois rookies da equipa de Faenza estiveram em destaque também nesta sessão, ao realizarem tempos dentro dos 10 primeiros: Verstappen foi 6º e o espanhol Sainz em 9º. Os McLaren mostraram-se assinalavelmente melhores nestes FP2, com destaque para Jenson Button, com o 7º tempo realizado no final da sessão com os pneus médios montados. Alonso ficou perto do top 10, mas assinou apenas o 11º melhor tempo.

A sessão decorreu de forma tranquila, havendo apenas destacar uma bandeira vermelha causada por Romain Grosjean, com o piloto francês a ver a cobertura do motor desprender-se e voar na recta da meta.