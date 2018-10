Gayà e Tielemans renovam: Valência e Anderlecht seguram pérolas

O Valência renovou o contrato do cobiçado lateral ofensivo José Luis Gayà, produto da formação do clube «Che», ao passo que outro dos jovens promissores mais cobiçados da Europa, o médio talentoso Youri Tielemans, também acordou nova extensão contratual com o clube belga Anderlecht.

Quando muita especulação rodeava a cada vez mais questionada permanência dos dois jogadores nos respectivos clubes, ambos os jovens rubricaram novos contratos, colocando, por agora, termo ao debate especulatório de suas saídas. Gayà, lateral rápido e com talento para dominar o corredor (pode jogar em ambos), assinou até 2020, Tielemans, centrocampista com dotes para orquestrar o jogo, renovou também até 2020.

Gayà tem-se afirmado durante esta época, às ordens do treinador português Nuno Espírito Santo, tendo marcado presença em 34 jogos, apesar dos seus tenros 19 anos de idade. Já Youri Tielemans, de apenas 18 anos, participou em 48 partidas pelo Anderlecht, marcando 8 golos.