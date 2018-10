Sporting punido pela UEFA

A UEFA analisou a situação do Sporting, e castigou o clube leonino com a redução de três jogadores na lista A das competições europeias da próxima temporada, passando de 25 para 22 jogadores. No entanto esta pena está suspensa e apenas será aplicada, caso a formação portuguesa não cumpra os requisitos específicos desta lei, até Julho.

Para além deste castigo, os leões estão também obrigados a cumprir determinadas exigências até 2017 como por exemplo um défice zero, ou seja, o balanço entre as receitas e despesas. A UEFA pode ainda retirar ao Sporting dois milhões de euros, como forma de multa no caso destas condições não serem cumpridas.