Qualificação do GP de Espanha de F1 2015

14:12 Não percam amanhã a corrida, a partir das 13 horas de Lisboa. Até lá!

14:11 Assim acaba a qualificação para o GP de Espanha de Formula 1. Recorde-se que das 24 edições até agora, em 22 delas, o vencedor largou da primeira. O que significa que os Mercedes são os grandes favoritos para a vitória, provavelmente com os Ferrari à espreita.

14:07 A fechar os dez primeiros ficaram Max Verstappen, Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen, Felipe Massa e Daniel Ricciardo.

14:04 A segunda fila será preeenchida pelos carros de Sebastian Vettel e pelo Williams de Valtteri Bottas, enquanto que Carlos Sainz Jr. dá o seu melhor e faz o quinto melhor tempo, superando os Red Bull.

14:00 Sem conseguirem marcar um tempo na parte final da qualificação, por causa do aumento de temperatura no asfalto, Nico Rosberg conseguiu superar Lewis Hamilton e fez a sua primeira pole-position da temporada. A diferença entre eles foi de dois décimos.

13:49 Começa a parte final da qualificação, a Q3. Um dos comentadores da Sky volta a afirmar que 22 dos 24 vencedores da corrida em Montemeló largaram da primeira fila da grelha de partida.

13:45 Alonso é aplaudido pelo seu público, quando caminha para a sua boxe.

13:42 Todos se preparam para a Q3: para além dos McLaren, Ferrari, Williams, e Red Bull, também estarão os dois Toro Rosso de Carlos Sainz Jr. e Max Verstappen.

13:39 No final da Q2, Os McLaren, os Lotus e o Sauber de Felipe Nasr ficaram de fora, enquanto que apenas Felipe Massa conseguiu interferir entre os cinco carros que ficaram nas boxes para a parte final desta parte da qualificação. O piloto da Williams fez o quarto tempo.

13:38 Max Verstappen está na pista, numa altura em que os cinco primeiros na qualificação decidiram ficar nas boxes. Ou seja: Rosberg, Hamilton, Raikkonen, Vettel e Bottas.

13:37 Os carros voltam à pista para a sua última tentativa de marcar tempos nesta sessão.

13.37 A diferença entre Kvyat (10º) e Alonso, o 11º, é de sete décimos.

13:37 Alonso, Maldonado, Gorsjean, Button, Nasr estão ainda de fora da Q3.

13:35 Faltam cinco minutos para o final da Q2, e os pilotos já foram às boxes para colocar um novo jogo de pneus.

13:33 Bottas faz 1.26,197, mas Hamilton melhora, com 1.25,740. Raikkonen melhora com 1.26,016, mas Rosberg bate a todos: 1.25,166.

13:30 Nasr faz 1.28,986.

13:29 Hamilton na pista, com o engenheiro a pedir-lhe "para que faça uma volta limpa".

13:27 Começa a Q2, com o Sauber de Felipe Nasr na pista.

13:26 Antes de começar isto, podemos afirmar que a McLaren coloca os seus dois carros pela primeira vez na Q2 nesta temporada.

13:23 Um momento de pausa até começar a segunda parte da qualificação.

13:22 Curiosamente, os McLaren de Fernando Alonso e Jenson Button passaram para a Q2, respectivamente na 13ª e 15ª posição.

13:20 Dos pilotos que ficam de fora da segunda sessão ficaram os Manor de Will Stevens e Roberto Merhi, bem como o Sauber de Marcus Ericsson e os Force India de Nico Hulkenberg e de Sergio Perez.

13:19 Hamilton faz 1.26,382, liderando a tabela de tempos à medida que termina a Q1.

13:15 Depois de uma passagem pelas boxes para trocar de pneus, os carros voltam à pista para uma nova tentativa de marcar tempo.

13:10 Rosberg faz 1.27,677 e lidera a tabela de tempos.

13:08 Will Stevens faz 1.31,695.

13:08 Mais algumas equipas estão na pista, e andam com pneus duros.

13:07 Nico Hulkenberg faz 1.28,677, 3,4 segundos mais veloz.

13:05 Merhi fez 1.32.038, perigosamente perto dos 107 por cento.

13:03 Curiosamente, o lugar de Merhi não está garantido após esta corrida na Manor...

13:02 Roberto Merhi é o primeiro na pista, a bordo do seu Manor.

13:00 Luz verde no fundo das boxes, começa a qualificação. Os carros alinham para marcar os primeiros tempos por ali. A temperatura do asfalto é neste momento de 45 graus Celsius, com vento fraco.

12:55 Faltam cinco minutos para o inicio da qualificação, e o sol brilha para todos em Barcelona.

12:50 Coisa interessante sobre esta qualificação: a grande maioria dos vencedores desta corrida começaram da pole-postion: quinze ao todo. E para Lewis Hamilton, vai ser importante conseguir a sua quinta pole-position consecutiva, pois assim marca posição na sua luta por um tricampeonato que parece imparável.

12:45 A 15 minutos do inicio da qualificação, pode-se dizer que o tempo está primaveril na Catalunha, com a temperatura a rondar os 26 graus.

12:39 Já Jenson Button foi apenas 11º com o seu McLaren, três lugares na frente de Fernando Alonso. Já os Manor de Will Stevens e Roberto Merhi foram mais lentos em cerca de cinco segundos, mais três do que o Force India de Sergio Perez, o antepenultimo...

12:37 Kimi Raikkonen queixou-se de uns desacertos no seu carro detectados quando estava a tentar colocar o seu assento, e não conseguiu mais do que o quinto tempo, sendo superado pelo seu compatriota Valtteri Bottas.

12:33 Curiosamente, o pião do inglês foi na famigerada Curva 3...

12:30 Depois de um tempo de pausa, podemos dizer que após o treino livre desta manhã, Nico Rosberg foi o melhor sobre Sebastien Vettel, enquanto que Lewis Hamilton sofreu um pouco devido a um pião.

11:41 Em termos de construtores, a Ferrari é a grande vencedora, com doze vitórias, a primeira em 1954 e a última em 2013. Segue-se a McLaren e a Williams, com oito vitórias cada uma, e a Lotus, com sete, entre 1967 (quando a corrida era extra-campeonato) e 1986.

11:38 Detalhe: as vitórias de Prost em Espanha foram todas com carros diferentes. A primeira com a McLaren, a segunda com a Ferrari e a terceira com a Williams.

11:35 Schumacher tem o dobro de vitórias que mais quatro pilotos: Nigel Mansell (1987, 1991 e 1992), Jackie Stewart (1969 a 1971), Alain Prost (1988, 1990 e 1993) e Mika Hakkinen (1998 a 2000)

11:32 Em termos históricos, o grande vencedor foi o alemão Michael Schumacher, que venceu ali por seis vezes: 1995, 1996 - a sua primeira vitória pela Ferrari - e mais quatro vezes seguidas, entre 2001 a 2004.

QUALIFICAÇÃO DO GP DE ESPANHA EM F1 2015 EM DIRECTO E AO VIVO

11:29 Em 1991, a formula 1 mudou-se para o circuito de Montmeló, na Catalunha, onde tem estado desde então, apesar de entre 2007 e 2012 ter havido uma corrida em Valência, onde acontecia o GP da Europa.

11:26 A Formula 1 só voltaria a Espanha em 1986, quando ofi construido o circuito de Jerez, na Andaluzia, e onde o primeiro vencedor foi Ayrton Senna, que no seu Lotus bateu o Williams de Nigel Mansell por 0,013 segundos.

11:23 A partir dali, e até 1981, as corridas acontecem apenas em Jarama, um circuito curto e sinuoso, e viu mais polémica quando em 1980, se viu envolvido no meio da guerra entre a FISA e a FOCA (Formula One Constructors Association), que acabou com a anulação da prova por parte da primeira entidade.

11:20 Contudo, foi em Montjuich que, em 1975, aconteceu uma das corridas mais infames da história, com problemas graves de segurança que culminaram num grave acidente envolvendo o Hill do Rolf Stommelen, causando cinco mortos e o final das corridas no circuito.

11:18 Aliás, foi em Jarama, na edição de 1974, que Lauda venceu o seu primeiro Grande Prémio da sua carreira, ao volante de uma Ferrari.

11:17 Até 1975, alterna entre Jarama e o circuito urbano de Montjuich, em Barcelona, e onde pilotos como Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi e Niki Lauda foram os vencedores.

11:15 A segunda passagem da Espanha pelo calendário da Formula 1 começa com a construção do circuito de Jarama, em 1967, e a sua inclusão no calendário, no ano seguinte, numa corrida vencida poe Graham Hill.

11:12 A primeira passagem pelos tempos modernos da formula 1 aconteceu entre 1951 e 1954, no circuito urbano de Pedralbes, em Barcelona. Na primeira corrida, o vencedor foi juan Manuel Fangio, e foi ali que conseguiu o primeiro dos seus cinco títulos mundiais, com o seu Alfa Romeo contra a armada da Ferrari.

11:10 E ao longo do tempo, este aconteceu em diferentes locais, especialmente na oval de Stiges, perto de Barcelona, e no circuito de Jarama, nos arredores de Madrid, bem como em Jerez.

11:08 Esta é uma das corridas mais antigas do mundo, tendo a sua primeira edição acontecido em 1913, na serra de Guadarrama, em Madrid.

11:06 O GP de Espanha de Formula 1 é a quinta prova do campeonato do mundo de 2015, e como já foi dito atrás, a primeira prova em solo europeu, oito meses depois da última corrida, em Monza.

11:04 Em solo catalão, iremos ver se os Mercedes continuarão com o seu dominio, mostrado até agora com três vitórias em quatro possiveis, ou equipas como a Ferrari irão poder desafiar o seu dominio, como fizeram na Malásia, com uma vitória-surpresa da Scuderia.

11:02 Três semanas depois da última corrida, no Bahrein, a Formula 1 está de volta, ainda por cima, à primeira prova em solo europeu.

11:00 Bom dia, sejam bem-vindos à qualificação do GP de Espanha de Formula 1.