Benfica x Penafiel: Festa de uns poderá ser funeral de outros

Depois da vitória frente ao Gil Vicente por umas esclarecedoras cinco bolas a zero, o clube encarnado está cada vez mais perto de conquistar o principal objetivo da época. A partida de hoje frente aos durienses poderá ser o primeiro «match-point» da Liga NOS, pois, há a possibilidade matemática de o Benfica se sagrar campeão caso nesta jornada o Gil Vicente saia com uma vitória do relvado do estádio do Dragão.

Luz cheia à espera do bicampeoato

À medida que as finais encarnadas se foram aproximando da fase derradeira os adeptos do clube da Luz responderam de forma sublime e foram enchendo as bancadas de todos os recintos por onde a equipa de Jorge Jesus passou. Hoje não será excepção. O encontro frente ao Penafiel terá uma moldura humana que rondará os 57 mil e os 58 mil espectadores, de acordo com as previsões do clube encarnado.

Com o bicampeonato mais perto, Jorge Jesus tem menos uma dor de cabeça no derradeiro ataque ao título. Sem o rei das assistências da equipa e de toda a Liga NOS 2014/2015 Nico Gaitán, o treinador português poderá contar para a partida desta tarde com o não menos genial Salvio, totalmente recuperado da lesão muscular que contraiu frente aos azuis do Restelo. Sem Gaitán, e com Talisca a completar hoje uma volta sem marcar ( o último encontro em que facturou foi precisamente em Penafiel) o sérvio Sulejmani deverá repetir a titularidade de Barcelos, a primeira da Liga.

Penafiel desespera por pontos

Do lado dos Durienses, Carlos Brito, treinador do Penafiel, exibiu ontem um espirito esperançoso em relação a pontuar na Luz. Porém, a equipa nortenha terá de remar contra a corrente que é o mesmo que dizer, contra um Benfica quase campeão que fará de tudo para conquistar um resultado folgado. O treinador dos durienses afirmou: «Vamos defrontar um Benfica altamente motivado que ainda não ganhou o campeonato, mas que tem tudo na mão para o conseguir». Apesar do caminho pela permanência se apresentar cada vez mais estreito, Carlos Brito renuncia a um discurso trágico: «A nossa realidade é extremamente difícil, não escondo isso, mas não vamos à Luz para cumprir calendário, temos de representar bem a camisola que vestimos e não damos nada por perdido».

«Jonas Pistolas» precisará de pelo menos dois tiros certeiros para ultrapassar «Cha Cha Cha Martínez»

Apesar de neste momento o objetivo principal do clube da Luz ser a conquista do 34º título nacional, todos ambicionam que a este, se junte a bola de prata (prémio oferecido ao melhor marcador do campeonato português). Jonas, com 17 golos, está em perseguição a Jackson Martínez, do FC.Porto, que conta com mais um no currículo que o brasileiro do Benfica. Jackson tem mais um golo, mas em 27 jogos, contra 24 de Jonas, que em caso de igualdade dará vantagem ao avançado da equipa da Luz. Lima, companheiro de ataque de Jonas também aparece esperançoso nesta luta pela conquista do melhor marcador.

O brasileiro soma 15 golos na sua conta pessoal e ou ajuda Jonas ou corre por fora. A dupla brasileira em conjunto soma 32 remates certeiros nas balizas adversárias. Apenas a título de curisosidade, os dois partilham o trono do bis. No campeonato Jonas bisou por quatro vezes e Lima em três ocasiões distintas. O primeiro frente a Estoril, Nacional, Académica e Belenenses. Já Lima fê-lo contra o FC.Porto, V.Setúbal e Arouca.

Em declarações na conferência de imprensa de antevisão à partida de hoje, o técnico benfiquista afirmou que a bota de prata é um objetivo da equipa encarnada. «Os nossos objetivos, em primeiro lugar, são coletivos e só depois individuais. Mas estão ligados. Na luta pelo título de melhor marcador do campeonato estão Jackson, Jonas e Lima. A Bota de Ouro é uma das metas da nossa equipa e temos dois jogadores a disputá-la».