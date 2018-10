Resultado Benfica x Penafiel na Primeira Liga (4-0)

18:55. Com mais uma vitória gorda, o Benfica fica com uma mão no título de campeão nacional. Perante um Penafiel desesperado por pontos mas incapaz de fazer cócegas à águia, Lima desempenhou o papel de MVP, marcando dois golos e realizando uma assistência.

Apito final

90'. Fim da partida, Benfica pertíssimo de revalidar o título nacional, triunfo calmo com nota artística.

89'. Bailado espectacular de Jonas dentro da área duriense, uma finta que sentou o seu marcador directo e permitiu o avançado rematar para defesa de Haghighi.

88'. Remate de João Martins, a bola passa ao lado do poste, sem perigo.

86'. Tal como haviamos previsto ao intervalo, a questão centrava-se apenas na quantidade de golos que o Benfica acabaria por marcar. 4-0 de momento, passeio benfiquista rumo ao título de campeão.

83'. Substituição na formação do Penafiel: Entra Mbala e sai Braga.

80'. Assistência na Luz é de 57.500 espectadores.

76'. Rabiola isolou-se, Júlio César saiu da baliza para diminuir o ângulo, o avançado contornou o guarda-redes e disparou...mas Jardel colocou a cabeça à bola e impediu o golo!

74'. Substituição na formação do Benfica: Entra Amorim e sai Samaris.

73'. Entrada imprudente e excessiva de Jardel sobre Aldaír: abalrroou o avançado. Cartão amarelo para o central da Luz.

72'. Sucedem-se os cartões amarelos, admoestação para Rabiola.

69'. Cartão amarelo para Maxi Pereira.Vitor Bruno também é admoestado com o cartão, por desentendimento com o uruguaio.

68'. Falta dura, cartão amarelo para o grego Samaris.

65'. O Benfica joga a bel-prazer, marcando com extrema permissividade do Penafiel. Grande exibição de Lima, sempre móvel e inquieto.

64'. Substituição na formação do Benfica: Entra Talisca e sai Salvio.

63'. Substituição na formação do Penafiel: Entra Aldaír e sai Quiñones.

62'. Goooooloooo do Benfica! Péssimo passe do defesa, um erro que isolou Lima, este fintou Haghighi e rematou para a baliza deserta!!!

61'. Goooooloooo do Benfica! Jogada de profundidade, passe para Lima segurar antes da linha final, centrando depois para Pizzi que rematou colocado!!!

58'. Substituição na formação do Benfica: Entra Ola John e sai Sulejmani.

56'. Eliseu cruzou, a bola viajou do flanco esquerdo para o centro da área...Lima ergueu-se e cabeceou mas a gola foi direitinha para as mãos de Haghighi.

51'. Segunda parte arrancou de forma pacífica, com o Benfica a controlar as incidências e o Penafiel algo resignado.

49'. Substituição na formação do Penafiel: Entra Romeu Ribeiro sai Rafa Sousa, lesionado.

47'. Livre para o Penafiel: bola bombeada para a área, corte de Jonas, dando uma ajuda aos colegas da defesa.

46'. Recomeça o desafio na Luz.

17:56. Jogo fácil, tranquilo, calmo e sem quaisquer percalços para o Benfica, que desde cedo manietou o débil lanterna vermelha Penafiel. Com dois golos de belo efeito, o Benfica domina o adversário e terá já dado a machadada final nos durienses, restando agora saber qual a vantagem com que as águias acabaram no final desta partida desigual.

Intervalo

45+1'. Cabeceamento de Lima...a bola foi embater no poste! Esteve à vista do 3-0 na Luz, excelente cruzamento, Lima ganhou o lance mas falhou um golo cantado!

45'. Mais dois minutos de compensação.

41'. Salvio fintou dois oponentes, entrou na área duriense mas chocou com Pedro Ribeiro e ficou estendido no relvado, irá receber assistência.

38'. Novo contra-ataque do Benfica, Lima lançado corre pela esquerda, cruza para o coração da área...Jonas remata mas Haghighi bloqueia o remate, excelente mancha!

34'. Jogo controlado pelo Benfica, com óbvia facilidade e sem grandes reacções do débil e incapaz Penafiel. A história do jogo passará pela vitória encarnada, certamente.

30'. Goooooloooooo do Benfica!!! Salvio recuperou a bola, o Benfica contra-atacou com tremenda facilidade e Jonas, a passe de Salvio, disparou para o golo!!!

28'. Jonas isolou-se mas o juiz da partida assinalou fora-de-jogo, para incredulidade do avançado brasileiro.

25'. Ambos recuperam totalmente, recomeça a partida, Salvio reentra em campo.

23'. Salvio recuperou, Haghighi ainda recebe assistência médica.

21'. Entrada brutal de Salvio sobre Haghighi, esticando o pé e acertando no peito do iraniano. Após o choque, ambos ficam mal-tratados. Salvio desmarcava-se e Haghighi antecipou-se à corrida do argentino.

19'. Domínio claro do jogo por parte do Benfica, jogo confortável dos encarnados apesar da vontade duriense em contra-atacar.

17'. Pizzi bombeia a bola para a área, cobrando uma falta, mas Haghighi subiu o amarrou a bola com tranquilidade.

11'. Jonas combinou com Salvio, este centrou para o golo de Lima...vai encostar...Ustaritz corta para canto! Salvou o Penafiel do golo.

9'. Lima, fatal, marcou logo no primeiro remate do Benfica digno de registo, excelente jogada do colectivo encarnado.

8'. Gooooloooo do Benfica!!! Maxi ganhou a auto-estrada do flanco direito, centrou para Lima, e este, mortífero, cabeceou para o fundo das redes!!!

7'. Entrada positiva do Penafiel, obrigando o Benfica a algumas cautelas defensivas.

6'. João Martins marca o livre mas Samaris cortou a bola para canto.

5'. Falta de Pizzi sobre André Fontes, livre frontal e perigoso a favorecer o Penafiel, Pizzi desequilibrou Fontes com um carrinho.

1'. Começa o jogo na Luz, estádio cheio, vibrante, esperando uma vitória encarnada!

Apito inicial

16:35. Confirmar-se a reentrada de Sulejmani no onze do Benfica, nova titularidade após uma temporada de estagnação no banco da Luz. Jorge Jesus volta, depois da partida de Barcelos, a apostar no extremo sérvio, deixando Ola John no banco.

16:25. Onze titular Penafiel: Haghighi, Dani, Ustaritz, Pedro Ribeiro, Vitor Bruno, João Martins, Rafa, André Fontes, Braga, Quiñones, Rabiola

16:20. Onze titular Benfica: Júlio César, Eliseu, Maxi Pereira, Luisão, Jardel, Samaris, Pizzi, Salvio, Sulejmani, Jonas, Lima

16:05. O Benfica não poderá contar com Nico Gaitán, lesionado, mas poderá actuar com o argentino Salvio, já recuperado; O Penafiel estará privado de jogar com Bura, Rui Miguel, Ferreira e Michel, todos eles lesionados. João Martins e Rafa, recuperados, irão a jogo.

15:50. «O Benfica é naturalmente o favorito, mas temos de nos focar exclusivamente no jogo, porque no futebol num momento tudo pode acontecer. Vamos tentar sobretudo provocar erros ao Benfica e esperar que tenha uma partida menos boa», afirmou Carlos Brito, ciente do favoritismo totalitário do Benfica.

15:40. «Nós temos de fazer o mesmo que fizemos frente ao Gil Vicente. Jogámos de forma rápida, com intensidade alta, tanto no ataque como na defesa. O nosso jogo de amanha não será nem mais fácil ou difícil por jogarmos frente ao último classificado», declarou Jorge Jesus na antevisão do Benfica x Penafiel.

15:25. Em partidas da Liga, Benfica e Penafiel defrontaram-se por 25 vezes, com o Benfica a dominar totalmente os confrontos, com 18 vitórias contra apenas 3 triunfos do Penafiel. Em partidas jogadas na Luz, o Penafiel nunca foi capaz de vencer as águias; o melhor que conseguiu foi um empate (1-1 na temporada 1991/1992).

15:10. No encontro da primeira volta do campeonato, o Benfica deslocou-se ao reduto duriense e, com facilidade relativa, bateu o Penafiel por 0-3, com golos de Anderson Talisca, Jardel e Jonas. Num dia chuvoso e com um relvado afectado pela água, o Benfica acabou por desbloquear o jogo na segunda parte.

14:55. O Penafiel não vence uma partida da Liga desde o dia 21 de Fevereiro de 2015, aliás, esse triunfo frente ao Vitória de Setúbal foi o único da equipa na competição neste presente ano de 2015. O Penafiel está agora há nove jornadas sem conhecer o sabor do triunfo e nova derrota poderá condenar a equipa à descida.

14:45. O Benfica vem de uma convicente vitória em Barcelos, por 0-5, na jornada passada, e está invicto na Liga NOS há cinco jornadas. Em partidas jogadas na Luz, na Liga, o Benfica não perde desde dia 2 de Março de 2012, quando, diante do FC Porto de Vitor Pereira, foi derrotado por 2-3, já lá vão mais de três anos sem derrotas.

14:35. O Penafiel luta desesperadamente por pontos que o salvem da condenação da descida; os durienses estão praticamente confirmados como lanterna vermelha da prova, com poucas hipóteses e esperanças de obter ainda a manutenção: o Penafiel tem 19 pontos (27 golos marcados e 62 sofridos, a pior defesa da competição), a quatro do Gil Vicente.

14:20. O Benfica tem neste momento 3 pontos de avanço sobre o segundo classificado FC Porto e pode, caso o rival nortenho perca o jogo contra o Gil Vicente (disputado apenas amanhã), sagrar-se campeão ainda nesta jornada, caso ultrapasse a oposição do lanterna vermelha do campeonato, o Penafiel de Carlos Brito.

14:10. O Benfica fará o seu penúltimo jogo da temporada no Estádio da Luz, numa recta final de época onde a conquista do campeonato se aproxima a olhos vistos. O Benfica terá, na Luz, o apoio de cerca de 60 mil espectadores a motivar os jogadores encarnados e, caso vença, ficará praticamente na posse do campeonato nacional 2015/2016.

14:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Benfica x Penafiel, referente à jornada 32 da Primeira Liga, que terá lugar no Estádio da Luz às 17 horas; siga a par e passo, nesta recta final da prova, o minuto a minuto do jogo Benfica x Penafiel, em directo e , grátis, com Vavel Portugal.