Resultado Estoril x Sporting na Primeira Liga 2015 (1-1)

Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo e. Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O central Ewerton foi o autor do golo e o guardião Kieszek, a figura do Estoril ao negar que os leões dessem a volta ao resultado.

Empate justo por aquilo que as duas equipas fizeram ao longo do jogo. O Sporting foi melhor na segunda parte criou mais ocasiões de golo, mas só conseguiu chegar à igualdade.

FINAL DA PARTIDA, EMPATE A UM GOLO ENTRE ESTORIL E SPORTING!

90+2' Cartão amarelo para Diogo Amado por agarrar André Martins.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos.

83' Alteração no Sporting, saiu Adrien Silva e entra André Martins.

75' Cartão amarelo para Cédric por derrubar Sebá.

74' Alteração no Sporting, saiu Carlos Mané e entra Capel.

70' Substituição no Estoril, saiu Kléber e entra Bruno Nascimento.

68' Cartão amarelo para Carrillo por pontapear a bola, após a interrupção do jogo.

65' Substituição no Estoril, saiu Fernandinho e entra Balboa.

65' Remate em jeito de Carrillo, mas a bola sair por cima.

63' Centro de Mané e Tanaka de cabeça obriga Kieszek à defesa da tarde, com a bola ainda a tocar na barra.

61' Substituição no Estoril, saiu Léo Bonatini e entra Matías Cabrera.

59' Contra-ataque do Estoril outra vez pela esquerda com Sebá a rematar, mas desta feita Rui Patrício a defender.

57' Alteração no Sporting, saiu João Mário e entra Tanaka.

56' Grande remate de Montero e uma enorme defesa de Kieszek.

55' GOOOLLLOOO DO SPORTING!!! Livre de Carrillo, Jonathan Silva remata e Ewerton desvia de cabeça para o fundo da baliza.

54' Cartão amarelo para Babanco por derrubar João Mário.

49' Centro de Cédric e Montero na área de cabeça atira ao lado.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SPORTING!

Para a segunda parte a toada deverá ser a mesma, sendo que o Sporting vai precisar de aumentar o ritmo de jogo se quiser dar a volta a este resultado.

De resto foi assim que a formação da casa se adiantou no marcador, num arranque de Fernandinho com a finalização de Sebá.

Primeira parte de fraca intensidade com o Sporting a ter mais posse de bola, mas sem criar uma verdadeira ocasião de golo. Por seu turno o Estoril com as linhas bem próximas, fecha bem a sua área e tenta sair no contra-ataque.

INTERVALO DO JOGO, O ESTORIL VENCE POR 1-0 O SPORTING!

45' Vão jogar-se mais dois minutos.

37' Livre directo de Montero com a bola a sair por cima da barra.

35' Dez minutos para o intervalo, o Sporting vai tendo mais posse de bola e chegando mais vezes junto da baliza do Estoril, mas é a equipa da casa que vence num contra-ataque concluído por Sebá.

26' Cartão amarelo para Sebá por rasteirar Jonathan Silva.

24' GOOOLLLOOO DO ESTORIL!!! Contra-ataque rápido pela esquerda, o centro de Fernandinho amortece em Ewerton e a bola sobra para Sebá, que remata e bate Rui Patrício.

21' Pontapé de longe por parte de Sebá para as mãos de Rui Patrício.

18' Lance de apuros na área do Sporting após um canto, com Rui Patrício à segunda a conseguir defender.

12' Remate de fora da área de João Mário a obrigar Kieszek a ir ao relvado segurar.

11' Rui Patrício a sair com os pés fora da área, antecipando-se a Kléber, numa situação que podia ter sido de muito perigo para os leões.

10' Dez minutos ainda com as duas equipas a procurarem assumir o jogo, sem que nenhuma tenha maior superioridade pela outra, de tal modo que ainda não houve qualquer remate às balizas.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O ESTORIL!

16:57. Entram as equipas no relvado do Estádio António Coimbra da Mota.

16:50. Os jogadores recolhem aos balneários para daqui a pouco regressam para o início da partida.

16:36. Os dois conjuntos já vão fazendo os exercícios de aquecimento, as bancadas vão-se compondo.

16:28. Os guarda-redes das duas equipas já vão aquecendo no relvado, numa tarde de muito sol e calor na Amoreira.

16:25. No banco do Sporting vão sentar-se Marcelo Boeck, Tobias Figueiredo, André Geraldes, Rosell, André Martins, Capel e Tanaka.

16:22. No banco de suplentes do Estoril vão estar Vagner, Mano, Balboa, Matías Cabrera, Matheus, Bruno Nascimento e Tozé.

16:20. O Sporting vai alinhar com Rui Patrício na baliza, na defesa Cédric, Paulo Oliveira, Ewerton e Jonathan Silva, no meio-campo William Carvalho, Adrien Silva e João Mário e na frente Carlos Mané, Carrillo e Montero.

16:15. O Estoril vai jogar com Kieszek na baliza, a defesa com Anderson Luís, Yohan Tavares, Rúben Fernandes e Babanco, no meio-campo Filipe Gonçalves, Fernandinho e Diogo Amado, no ataque Sebá, Kléber e Léo Bonatini.

16:00. Rui Patrício completa hoje 325 jogos com a camisola do Sporting, os mesmos de Fernando Peyroteo. Já Marco Silva irá realizar o 50º jogo, como técnico dos leões.

15:45. Nani, Miguel Lopes e Slimani ficarão de fora da partida; Junya Tanaka deverá fazer parelha com Montero no ataque do Sporting. Carlos Mané deverá actuar no lugar do extremo Nani. No Estoril, Kléber deverá encabeçar o ataque, Sebá será o extremo municiador do compatriota.

15:40. «Vai ser um jogo muito complicado contra uma equipa de qualidade. Com jogadores que se conhecem há muito tempo, mas também uma equipa que eu conheço muito bem. Nunca é fácil para nenhum dos ‘grandes’ jogar na Amoreira. Nos últimos anos para nós não tem sido», afirmou Marco Silva, ex-treinador do Estoril e actual líder técnico dos Leões.

15:30. «Julgo que o Sporting vai apresentar-se muito ofensivo e é favorito, como todos os grandes quando jogam contra clubes mais pequenos. Sei que nos vai criar problemas, mas nós podemos fazer-lhes o mesmo», declarou Fabiano Soares, treinador do Estoril, na projecção do jogo Estoril x Sporting.

15:20. Na última deslocação do Sporting ao reduto do Estoril, para a Liga, registou-se um empate 0-0. De relembrar que o Estoril detém o feito curioso de ter sido a última equipa a vencer o Sporting no Estádio Alvalade XXI em jogos do campeonato - Marco Silva era ainda o técnico do Estoril, na última jornada de 2013/2014.

15:15. Estoril e Sporting disputaram 45 jogos no contexto da Liga, com o Sporting a dominar totalmente - 34 vitórias leoninas contra apenas 3 triunfos do Estoril. Em partidas no Coimbra da Mota, registaram-se apenas duas vitórias do Estoril sobre o Sporting, uma em 1976, por 1-0, e outra em 2013, por 3-1.

15:00. No dia 3 de Janeiro de 2015, o Sporting recebeu o Estoril e, com relativa facilidade, bateu a equipa do então treinador José Couceiro. Adrien Silva inaugurou o marcador, Islam Slimani aumentou a vantagem e o médio Adrien voltou a marcar, fechando o marcador através de uma grande penalidade. Slimani não marcará presença neste jogo.

14:55. Desde 1 de Fevereiro, o Estoril apenas venceu duas partidas da Liga NOS, quatro partidas ao todo durante o ano de 2015, um registo fraco quando comparado com os resultados da temporada passada. A última vez que o Estoril venceu em casa foi a 13 de Abril, com o resultado de 1-0 diante do Paços de Ferreira.

14:45. O Sporting não perde fora de casa desde a partida no Dragão (3-0 frente ao FC Porto), portanto, há quatro partidas longe de Alvalade (Marítimo, Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal e Moreirense). Na deslocação a Moreira de Cónegos, Fredy Montero marcou, também, dois golos, ele que não era titular desde o jogo contra o Porto.

14:30. O Sporting está sem perder para a Liga desde o dia 1 de Março de 2015, dia em que sofreu a segunda derrota do campeonato (contra o FC Porto). O Sporting vem de quatro vitórias consecutivas e, na jornada passda, recebeu e bateu o Nacional da Madeira por 2-0, com um bis de Fredy Montero (o colombiano marcou 4 golos em 2 jogos).

14:20. O Estoril vem realizando uma temporada distante do brilhantismo da era Marco Silva. Despedido José Couceiro, Fabiano Soares e Hugo Leal dirigem a equipa que está na décima segunda colocação da Liga NOS, com apenas 35 pontos. A defesa estorilistas é a segunda pior da competição, a par do Gil Vicente (54 golos sofridos).

14:10. O Sporting está tranquilo e calmo na posse do terceiro lugar, tendo já garantido o acesso ao «play-off» da Liga dos Campeões. Os Leões têm mais 14 pontos que o quarto classificado SC Braga, e caso vençam hoje o Estoril poderão aumentar a vantagem para 17. O FC Porto, segundo classificado, está a seis pontos de distância.

14:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Estoril x Sporting, partida referente à jornada 32 da Liga NOS 2014/2015. Siga o minuto a minuto do jogo Estoril x Sporting, a ser disputado no Estádio António Coimbra da Mota, às 17 horas, em directo e , em Vavel Portugal.