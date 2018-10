Derrota diante do Augsburgo: Bayern em jejum desde o fartote do 6-1

É certo que entre a folgada vitória de 6-1 sobre o FC Porto e o dia de hoje, existe ainda uma tímida vitória caseira, para a Bundesliga, frente ao Hertha Berlim, mas, a verdade é que o Bayern da gloriosa remontada da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões nunca mais deu sinal de vida.

Desde que bateu com estrondo e perícia o Porto, o Bayern, que parecia entrar numa fase de brilhantismo elitista, entrou num jejum de vitórias apenas adiado pelo triunfo caseiro sobre o Hertha (1-0). Depois disso, os bávaros orientados por Pep Guardiola perderam três partidas e empataram uma, empate esse que lhes custou, nas penalidades, a Taça da Alemanha, diante do Borussia Dortmund.

Nesta jornada, em plena Allianz Arena, a equipa da Baviera foi derrotada por 0-1 pelo FC Augsburgo, caindo devido a um golo clamoroso de Raúl Bobadilla. Esta derrota junta-se às sucedidas diante do Bayer Leverkusen (2-0 também para a Bundesliga) e Barcelona (3-0 para as meias-finais da Liga dos Campeões). Após sagrar-se campeão nacional e mostrar-se dominador na Europa, o Bayern poderá, no mês de Abril, juntar ao fracasso na Taça interna o fracasso na Liga dos Campeões.