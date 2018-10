Estoril x Sporting: Mais um bocejo competitivo antes da euforia da Taça

O Sporting está a vinte dias de disputar o grande objectivo que paira no seu horizonte: a tão desejada Taça de Portugal. Mas, enquanto o dia da final não chega, a equipa, confortável no terceiro lugar e com pouquíssimas probabilidades de atingir o segundo lugar, terá de cumprir os mínimos no reduto «canarinho».

Sporting tranquilo, navega enquanto mata tempo para a Taça

Com mais 14 pontos que o SC Braga, que se podem transformar em 17 caso o Sporting vença hoje o Estoril, o Sporting arrasta-se no campeonato sem objectivos realistas, confortável na terceira posição e em controlo da tal colocação que garante o «play-off» de acesso à Liga dos Campeões. Assim, a rotatiividade do plantel deverá voltar a imperar.

Estoril longe do Estoril da 'era Marco Silva'

O Estoril, que atravessa um período turbulento e precário (tanto a nível desportivo como a nível administrativo), está na décima segunda posição da Liga NOS, com 35 pontos, sendo a segunda pior defesa do campeonato, a par do Gil Vicente (ambos com 54 golos sofridos). Um registo global pobre que contrasta com a era de Marco Silva ao leme do clube.

Tanaka e Montero - Kléber e Sebá

O Sporting, tranquilo navegando até final da temporada, irá dar seguimento à disciplina de rotatividade do plantel: Tanaka deverá actuar ao lado de Fredy Montero, enquanto Islam Slimani voltará a ser poupado. O colombiano marcou 4 golos nos últimos dois jogos e voltou a respirar confiança. Nani também voltará a ficar de fora, dando lugar a Carlos Mané na faixa. No Estoril, a esperança recairá nos golos de Kléber e na velocidade de Sebá.