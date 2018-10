Resultado Porto x Gil Vicente na Primeira Liga 2015 (2-0)

Da parte da VAVEL Portugal é tudo, agradecemos a preferência no acompanhamento deste direto que ditou o Porto 2 Gil Vicente 0, ficando a certeza de que iremos acompanhar as duas jornadas que faltam para finalmente descobrir que será o próximo campeão nacional.

Contas feitas, o Porto sonha ainda com o título que continua à distância de 3 pontos, mas é com os pés bem acentes na Terra será uma questão de tempo até que o Benfica festeje o 34º título da sua história. As águias encontram-se no topo com 81 pontos, logo seguidos dos dragões com 78. Na luta pelo melhor marcador do campeonato, é o Porto que vai na frente com Jackson a mostrar a Lima e a Jonas que é sem dÚvida o melhor avançado a jogar em Portugal, O colombiano soma já 20 tiros certeiros e é de repetir que o golo que chá-chá-chá marcou nesta partida merece ser visto e revisto vezes sem conta. O Gil Vicente mantem o 17º posto da Liga NOS com 23 pontos e com a derrota so Setúbal mantem ainda acesa a chama da permanência encontrando-se a 3 pontos dos sadinos.

Para a 2ª parte, José Mota pediu à equipa para subir no terreno e os gilistas tiveram mesmo perto de empatar, valendo Helton para segurar a vantagem dos dragões. Na luta de treinadores, Lopetegui respondeu a José Mota e as entradas de Rúben Neves e Evandro baralharam a reação dos galos de Barcelos. Os últimos 20 minutos foram repartidos com a sensação de que poderia surgir um golo para qualquer uma das equipas. Destaque para um lance em que Indi e Envadro remataram ao poste no mesmo minuto numa jogada insólita repleta de infelicidade. O Gil Vicente tentava por intermédeio de Diogo Viana e Simy igualar a partida mas o melhor lance do jogo estaria reservado para o endiabrado Jackson. O colombiano imaginou, pensou e tornou 'fácil' um 'simples' pontapé de bicicleta. O ponta-de-lança ganhou espaço na área e mostrou toda a sua magia com um pontapé de bicicleta absolutamente astronómico que ficará com certeza gravado na memória de todos os apaixonados pelo futebol português.

O Porto adiou a festa dos rivais benfiquistas e nesta 32ª jornada da Liga NOS bateou o Gil Vicente por 2 bolas a 0, valendo o génio de Jackson. Na primeira parte, o Porto inaugurou o marcador num lance insólito, que surgiu na sequência de um falhanço escandaloso de Quaresma, na cobrança de uma grande penalidade. Nessa mesma jogada, o Harry Potter recuperou o esférico e serviu o temível Jackson para o 1º da partida. A partir daí, o Porto continuou a denominar com posse de bola, valendo o guarda-redes Adriano que evitou por 3 ocasiões o 2-0. O Gil Vicente apresentou-se no Dragão bastante defensivo espreitando sempre o contra-ataque, destacando-se a oportunidade de João Vilela que protagonizou um cabeceamento que passou a centímetros do poste de Helton. Em suma, a primeira parte foi controlada pelo Porto pecando a vantagem apenas por ser escassa.

90+3' FIM DO JOGO!

90+2' O Gil Vicente já baixou os braços e a vitória não foge aos portistas.

90+1' Oliver encontra Danilo solto de marcação, mas o brasileiro falhou a emenda.

90' Vão jogar-se mais 3 minutos.

Lance bem construído pelo ataque portista, com o esférico a sobrar para o artista, Picasso, mágico... Jackson numa acrobacia fantástica conseguiu imaginar um tento que ficará para a história de todo o campeonato português, pontapé de bicicleta extraordinário. O colombiano leva já 20 golos no campeonato.

PONTAPÉ DE BICICLETA DE JACKSON.

86' GOLOOOO DO PORTOOOOOOOOOOOOOOO!

82' Aperta o Porto, mais um canto.

81' O Gil Vicente acredita que ainda pode marcar, mas o Porto tenta conservar a bola na sua posse de forma segura, procurando sempre uma brecha na sólida muralha do Gil.

80' O espanhol regressa 1 mês e meio depois da lesão e deixa as bancadas do dragão em delírio.

79' SAI: Brahimi, ENTRA: Tello.

78' O contra-ataque foi bem delineado e Rúben Ribeiro ensaia mais um remate que acabou por ser pouco enquadrado com as redes portistas.

76' Oliver ganha canto depois de um remate que ressalta no defesa. No entanto sai o Gil Vicente para contra-ataque.

75' Paulinho a protagonizar uma boa oportunidade para os galos, mas Helton canta mais alto e evita o empate.

72' DUAS BOLAS AO POSTE NA MESMA JOGADA: numa primeira fase, destaque para Maicon que passa para Indi, com o holândes a atirar ao ferro de Adrian. No lance exatamente a seguir, Evandro encontra também o poste como último obstáculo para voltar a bater o guardião do Gil.

71' Canto para o Porto, Cadú com grande corte.

68' O Porto não aproveitou as oportunidades nos últimos minutos e o 1-0 mantem-se, mantendo-se também a indefinição quanto ao resultado final. A partida entra agora numa fase decisiva e o jogo está partido, se de um lado temos Quaresma e Jackson do outro Diogo Viana pode importunar a defesa do Porto.

65' Brahimi ensaia mais um remate que invariavelmente termina nas mãos de Adrian

65' Oliver e Evandro tecnicamente muito evoluidos quase desenham um lance de golo. O Porto controla a seu belo prazer depois das entradas de Rúben Neves e Evandro.

62' Rúben Neves serve Quaresma na perfeição, mas o extremo cabeceia sem convicção.

61' Diogo Viana entra e prova logo estragos na defesa dos azuis e brancos. O português ex-Porto driblou Alex Sandro e cruzou com perigo encontrando apenas Helton pelo caminho.

60' SAI: Jander, ENTRA: Diogo Viana.

59' As entradas de Rúben Neves e Evandro mexeram com a partida e o Porto volta a comandar as hostes.

58' O Porto responde ao ímpeto inicial do Gil com relebo para mais um cabeceamento de Jackson, que Adriano defende.

57' Amarelo para Vítor Gonçalves.

Na sequência o esférico sobre para Rúben Neves que remate uma autêntica bomba que passou perto do poste de Adriano.

55' Quaresma para bater um livre perigoso.

55' Cartão amarelo para Evaldo.

54' Pecks cabeceou, mas sem apuros para Helton.

53' Tiro fantástico de Jander que obriga Helton a ceder canto.

52' Brahimi pertíssimo do 2º. O argelino ficou sa centímetros de marcar depois de um livre marcado rapidamente pelos dragões.

51' Gil Vicente está circunstacialmente reduzido a 10 com Simy a ser assistido fora das 4 linhas.

50' Sai: Casemiro, ENTRA: Rúben Neves. SAI: Herrera, ENTRA: Evandro.

Na cobrança Simy não consegue chegar no cruzamento, mas fica o registo para mais um bom ataque do Gil Vicente, nesta 2ª parte.

47' Yazalde é o mais inconformado nesta 2ª parte e depois de um lance de perigo em velocidade ganha canto.

46' Primeiro ataque do Gil Civente, que apesar de não ter levado perigo deixa a ideia de uma mudança de postura dos gilistas.

45' Recomeça a partida.

Primeira parte, globalmente controlada pelo FC Porto, com um Gil Vicente demasiado defensivo. Nos azuis e brancos, destaque para Oliver, Quaresma e Jackson em grande formaque desde cedo baralharam a muralha do Gil.Neste primeiro tempo relevo para uma grande penalidade falhada por Quaresma que ainda assim não teve males maiores, porque na jogada imediantamnente a seguir o mágico Harry Potter recuperou o esférico e cruzou para o inevitável chá-chá-chá concretizar o primeiro da partida e o 19º em toda a Liga NOS. A restante primeira parte continuou a ser controlada pelo Porto, mas o Gil Vicente foi a pouca e pouco tentando responder com o principal foco para o capitão João Vilela que teve uma oportunidade soberana para empatar a partida. O guarda-redes Adriano merece também ele uma nota de destaque por ter defendido 3 bolas para golo, a remates de Jackson, Herrera e Danilo.

45' Fim da 1ª parte!

44' Falta feia de Alex Sandro que acaba por levar a carolina amarela.

Jogada mal estudada entre Quaresma e Brahimi, ainda assim ganham o canto. A muralha do Gil resolve.

40' O mágico Quaresma prepara-se para cobrar.

40' Falta perigosa sobre Jackson.

38' Quase a chegar aos últimos 5 minutos da 1ª parte, destaque para um jogo que atravessa uma fase mais pausada, com muitas faltas a meio-campo e uma circulação de bola do Porto sem criar linhas de passe para os dianteiros.

Casemiro imita um jogador de râguebi e remata para a bancada.

34' Casemiro para bater um livre perigoso.

33' O capitão do Gil, João Vilela desperdiçou a melhor ocasião dos galos de Barcelos para bater Helton, com o cabeceamento a sair ligeiramente ao lado.

Na conversão, nem Maicon nem Herrera souberam desiquilibrar a defesa dos galos.

32' Canto para o Porto. Danilo para bater.

O Gil Vicente aguenta como pode e tem procurado subir ligeiramente no terreno não desmanchando a muralha defensiva que João Mota formou. Destaque para Gabriel e Adriano que estão a contribuir para que o Porto não amplie a vantagem.

Na sequência, Brahimi remata mas o esférico embate na barreira do Gil.

27' Tiro potente de Danilo para mais uma parada genial do incasável Adriano. Canto para o Porto.

25' Cartão amarelo para Casemiro.

Cobrou de forma desastrosa e perde-se mais uma ocasião que poderia levar perigo às redes de Helton.

24' O Gil Vicente tenta responder e ganha um livre perigoso. Jander prepara-se para bater.

20' Mais uma ameça tímida dos galos, Semedo remate com pouca convição.

19' O Gil está nervoso e Quaresma mais uma vez na extrema direita cruzou peso, conta e medida mas Jackson falhou a emenda escandalosamente.

17' Oliver cruza para área onde encontra solto de marcação Herrera, que cabeceia com muito perigo. Esteve em beira o 2º dos azuis e brancos. Defesa fantástica de Adriano.

O Porto desperdiça ocasião.

14' Livre lateral para o Porto poderá levar peirgo para as redes de Adriano.

12' Na resposta ao golo sofrido, o Gil Vicente por intermédio de João Vilela remata fraco.

Depois da defesa à grande penalidade, Quaresma recupera o esférico e foi com ironia que encontrou na área, solto de marcação o inevitável Jackson que balanceou as redes pela primeira vez nesta partida. O colombiano é novamente o melhor marcador da prova agora com 19 golos.

11' GOLOOOOOO DO PORTOOOOOO!

10' Cartão amarelo: Cadú.

10' DEFENDE ADRIANO! Quaresma acusa a pressão e falha.

Na sequência de um passe de Maicon, Cadú empurra Jackson na grande área, acabando por se aceitar a decisão do juiz da partida. Qauresma para converter.

10' Penálti para o Porto!

8' Livre perigoso para Gil Vicente, Jander na cobrança mas sem alarmes para Helton.

7' Tal como era esperado, Gil Vicente apresenta-se no Dragão com uma postura muito defensiva e o Porto assume claramente as rédeas da partida com Casemiro, Herrera e Oliver muito subidos no terreno a criarem desiquílibrios para que os extremos tentem lances de perigo.

6' Mais um ataque do Porto, desta feita Alex Sandro que cruzou para as mãos do seguro Adriano.

Do livre não saiu perigo.

4' Livre que poderá levar algum perigo às redes de Helton.

3' Triangulação entre Herrera, Oliver e Quaresma, com o Harry Potter a desenhar um remate que Adriano defende com alguma dificuldade.

2' Iniciativa de Jackson, mas Pecks cede o 1º canto da partida, do canto nada resulta.

2' Porto circula a bola entre os seus jogadores e tenta instalar-se no meio-campo do Gil Vicente.

1' Rola a bola no estádio do Dragão.

19:14. As escolhas dos treinadores, Lopetegui e José Mota já estão no relvado e vai cumprir-se um momento de silêncio em memória de João Trigueiros, ex-presidente do Gil Vicente.

19:00. Onze oficial do Gil Vicente: Adriano, Gabriel, Pecks, Cadú, Evaldo, João Vilela, Semedo, Vítor Gonçalves, Yazalde, Simy e Jander.

Para a antepenúltima jornada da Liga NOS, os dragões apresentam-.se para esta partida frente ao Gil Vicente com Danilo a lateral direito, após ter cumprido castigo no encontro frente o Vitória de Setubal. Fora dos relvados até ao final da temporada, Marcano encontra-se fora dos convocados e para o seu lugar entra Indi diretamente para o onze. No meio-campo, Lopetegui volta à fórmula inicial com Casemiro, Herrera e Oliver que é o trio que mais substância e dinâmica tem dado aos azuis e brancos. Na frente, Quaresma, Brahimi e Jackson serão as 3 principais setas apontadas as redes de Adriano.

18:30. Já há onze oficial do FC Porto: Helton, Danilo, Maicon, Indi, Alex Sandro, Casemiro, Herrera, Oliver, Quaresma, Jackson e Brahimi,

18:00. «Quando se vence uma equipa grande no seu reduto lembramo-nos para sempre, é um feito histórico, mas faz parte do passado. Sabemos que será extremamente difícil. Ganhar no Dragão nunca é fácil, mas vamos tentar um resultado positivo» afirmou José Mota, técnico do Gil Vicente na antecâmara do jogo.

17:50. «Não estamos a pensar em objectivos individuais, nesta altura estamos apenas focados no jogo de domingo, com o Gil Vicente. Por isso, não é ainda o momento para fazer balanços ou de falar de prestações individuais», declarou Julen Lopetegui na antevisão deste encontro, afirmando continuar a acreditar no título.

17:30. Na partida da primeira volta, o Porto deslocou-se à cidade de Barcelos para um calmo e saboroso passeio: os portistas bateram a oposição do Gil Vicente com facilidade, marcando cinco golos e sofrendo apenas um. Os golos foram marcados por Casemiro, Martins Indi, Jackson Martínez, Óliver Torres e Yacine Brahimi. O golo caseiro foi marcado por Vitor Gonçalves.

17:20. O registo histórico das partidas FC Porto x Gil Vicente, para a Liga, é avassalador: o Porto disputou 17 encontros em casa frente aos gilistas e venceu todos eles. O Gil Vicente procurará, portanto, a primeira vitória em solo portista. Os números mostram a clara e inequívoca superioridade do FC Porto e a árdua tarefa dos de Barcelos.

17:10. Para recuarmos até à última vez em que o Gil Vicente bateu o FC Porto, na Liga, teremos que ir ao ano 2012, quando, a jogar em Barcelos, os gilistas surpreenderam o FC Porto e venceram a partida da jornada 17 por 3-1. O Gil tinha, antes, em 2004, batido os portistas, também em casa, por 2-0, na jornada 29 da temporada 2003/2004.

17:05. Desde que foi batido em casa pelo Benfica (0-2), o FC Porto não mais perdeu ou sequer cedeu pontos no reino do Dragão: são já oito jogos sempre a vencer em casa, com uma excelente particularidade: o Porto não mais voltou a sofrer golos para o campeonato em partidas disputadas no seu reduto (23 golos marcados e nenhum sofrido).

16:55. Para a Liga NOS, o Porto não perde desde o dia 25 de Janeiro de 2015, altura em que caiu nos Barreiros perante o Marítimo (1-0). Os portistas estão, por isso, há 13 jogos sem perder para o campeonato, não perdendo no seu próprio reduto desde o dia 14 de Dezembro de 2014, dia em que o rival Benfica bateu o Dragão com dois golos de Lima.

16:45. Ao contrário do fraquíssimo registo defensivo do Gil Vicente, o FC Porto detém o melhor registo defensivo de todo o campeonato: os Dragões apenas sofreram 12 golos em 31 jogos, e são, actualmente, o segundo melhor ataque da prova, com 69 golos (contra os 75 do Benfica). Jackson Martínez lidera a lista dos melhores marcadores (18 golos).

16:35. O Gil Vicente situa-se na décima sétima posição e procura desesperadamente pontos que permitam fugir à despromoção. A equipa de Barcelos tem 23 pontos, menos três que o Vitória de Setúbal, sendo os gilistas a segunda pior defesa do campeonato, a par do Estoril (ambas as equipas sofreram 54 golos, apenas batidas pelos 66 do Penafiel).

16:20. O Benfica venceu ontem, facto que coloca maior pressão sob o rival FC Porto, e, ao mesmo tempo, diminui a esperança em relação à conquista do título por parte dos Dragões. O Gil Vicente vem de uma pesada derrota caseira diante do líder Benfica, na passada jornada (0-5) e o FC Porto vem de um triunfo sobre o Vitória de Setúbal (0-2 no Bonfim).

16:10. O FC Porto, praticamente arredado da luta pelo título, tentará adiar a festa do Benfica, e, para isso, terá que vencer (ainda que o empate não permita a festa encarnada) o Gil Vicente, que luta para fugir aos lugares da despromoção. O FC Porto segue na segunda colocação com 75 pontos (menos 6 que o Benfica mas com menos um jogo realizado).

16:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo FC Porto x Gil Vicente, partida referente à jornada 32 da Liga NOS que terá lugar no Estádio do Dragão às 19:15 horas. Siga o minuto a minuto do jogo FC Porto x Gil Vicente, em directo e , ao pormenor, em Vavel Portugal.