Goleada rumo ao 34º relega um Penafiel que foi sempre de segunda

Terminou um calvário que cedo se soube ir perdurar todo o campeonato, com o fim, expectável, que ontem se assistiu no Estádio da Luz. O Penafiel, lanterna vermelha da Liga NOS, foi destroçado às mãos de um Benfica impiedoso, com quatro golose uma festa rija de antecâmara do festejo final, cada vez mais próximo. A descida à segunda divisão é agora uma realidade.

O penoso Penafiel, vergado novamente pelo peso dos números avantajados, somou a vigésima primeira derrota em trinta e dois jogos, vendo o seu péssimo registo defensivo acentuar-se para uns pesados 66 golos sofridos - de longe, a pior defesa do campeonato. Enquanto as bancadas vestidas de vermelho festejavam o andamento do marcador e o encurtar da distância para o destino do título, os durienses viam chegar a despromoção.

A equipa de Carlos Brito terminará assim uma época de sofrimento e maus resultados: em 32 partidas, apenas quatro vitórias foram celebradas, e uns parcos 27 golos foram marcados; as próximas jornadas ditarão quem irá fazer companhia ao Penafiel na Segunda Liga - Gil Vicente, Vitória de Setúbal, Arouca ou Académica.