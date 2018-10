Choques de titãs: Chelsea e Liverpool empatam, Marselha dá a volta ao Mónaco

Ontem, dois jogos saltaram à vista dos amantes do futebol: o Chelsea x Liverpool e o Marselha x Mónaco; se o primeiro, duelo entre londrinos campeões e «Reds» da cidade dos Beatles, estava em causa o carimbo de acesso da equipa de Brendan Rodgers à Liga dos Campeões, no segundo, da Ligue 1, o Mónaco de Leonardo Jardim jogava a possibilidade de garantir o terceiro lugar do campeonato.

Capitães construiram o resultado

Em Stamford Bridge, no render da guarda feito pelos elementos da equipa do Liverpool ao novo campeão da Premier League, o Chelsea abriu o jogo com um golo do veterano central John Terry, aos 5 minutos - cabeçada certeira, festa dos «Blues» nas bancadas. Mas o recém-consagrado campeão (coroado aquando da vitória forasteira diante do Crystal Palace) sofreu o empate ainda na primeira parte, aos 44 minutos.

Se o capitão do Chelsea abrira a contagem, outro capitão restabeleceu a igualdade: Steven Gerrard, médio inesquecível que irá abandonar Anfield Road no final da temporada, encarregou-se de empatar a partida um minuto antes do intervalo. Com este resultado (que ao Chelsea lhe seria sempre indiferente em termos pontuais) o Liverpool gorou a hipótese de carimbar o acesso à Liga dos Campeões.

Sete minutos deram a volta ao golo madrugador de Moutinho

Na partida entre o Marselha de Marcelo Bielsa e o Mónaco de Jardim, Moutinho, Bernardo e companhia, a emoção esteve mais presente. João Moutinho marcou um golo madrugador, surprendendo a equipa da casa logo ao primeiro minuto; mas os últimos dez minutos da partida seria amargos para a armada monegasca: Andre Ayew aos 80 minutos e Alessandrini aos 87 acabaram por derrotar Jardim,

Com este triunfo, o Marselha soma 63 pontos e está apenas a dois do Mónaco, que fecha o pódio da Ligue 1 - a luta pelo terceiro lugar (e consequente vaga rumo à Liga dos campeões) está ao rubro quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato.