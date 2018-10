Red Bull: ‹‹Ou a Audi entra ou nós saímos››

Helmut Marko, consultor da Red Bull, reiterou que a equipa austríaca abandonará a competição se não conseguir ter um motor competitivo, o que não tem acontecido com a unidade motriz da Renault: em 2015, a Red Bull ainda não foi além de um 6º lugar.



Apesar de afirmar que não teve nenhuma conversa formal com a Audi, Marko foi peremptório: ‹‹Se não tivermos um motor competitivo no futuro próximo, ou a Audi entra ou nós saímos››.



‹‹O Grupo Volkswagen [dono da Audi] tem primeiro de resolver quem será o novo director, quem comandará a marca VW, e quando esse processo estiver terminado, então talvez possam pensar no que farão no desporto motorizado.››, afirmou Marko.