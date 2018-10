Artilheiros da Premier League: «Hat-trick» de Aguero deixa Harry Kane para trás

O fim-de-semana passado foi negro para a formação londrino do Queens Park Rangers - a equipa de Loftus Road foi totalmente atropelada, no Domingo, pelo Manchester City de Manuel Pellegrini com seis golos que afundaram, definitivamente, o conjunto treinado por Chris Ramsey, condenando-o à despromoção.

Os seis golos dos «Citizens», tendo como pano de fundo o Ethihad Stadium, despacharam a débil formação dos arrabaldes de Londres, que apenas foi capaz de amealhar 27 pontos em 36 jogos, estando no fundo da tabela classificativa, atrás do do também despromovido Burnley (29 pontos) e do aflito Hull City (34 pontos).

Enquanto o Queens Park Rangers se afundavam, os golos do Manchester City ditavam a cadência da melodia da vitória. A estrela da partida foi o pequeno mas mortífero Sergio Aguero: o argentino aniquilador voltou a não ser perdulário e apontou três golos, atingindo os 25 golos na Premier League e liderando a lista dos artilheiros.

Kolarov, David Silva e James Milner marcaram os restantes golos da goleada, vitória que empurrou os «Citizens» para a segunda posição da tabela classificativa (73 pontos mas com mais um jogo que o rival Arsenal). Com o sprint de Aguero, Harry Kane fica agora a uma distância de cinco golos (tem 20 tentos em 32 aparências na Liga contra 25 golos em 31 jogos de Aguero).