Resultado Bayern Munique x Barcelona na Liga dos Campeões 2015 (3-2)

O Barcelona fica agora a aguardar pelo outro finalista que sairá da partida desta quarta-feira, entre o Real Madrid e a Juventus. Esperemos que tenha gostado de mais esta transmissão em directo e. Continuem acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Lewandowski e Muller fizeram os golos que deram a reviravolta no marcador. Os catalães chegam com justiça à final de Berlim e quatro anos depois voltam a estar no jogo decisivo.

Vitória justa dos alemães por aquilo que fizeram na segunda parte, perante um Barcelona que se limitou a deixar o tempo correr, não se incomodando com os dois golos sofridos. No total das duas mãos o Barça venceu por 5-3.

FINAL DO JOGO, O BAYERN MUNIQUE VENCE POR 3-2 O BARCELONA! CATALÃES APURADOS PARA A FINAL!!!

90' Vão jogar-se mais três minutos.

87' Dupla substituição no Bayern Munique, saíram Schweinsteiger e Muller, entram Javi Martinez e Mário Gotze.

85' Cartão amarelo para Pedro por derrubar Rafinha.

84' Lewandowski com espaço domina no peito e depois atira de fora da área, mas a bola sai por cima.

83' Cartão amarelo para Rode por agarrar Messi.

81' Cartão amarelo para Xabi Alonso por derrubar Pedro.

79' Canto na esquerda e Benatia de cabeça atira por cima.

78' Remate de Lewandowski ao lado.

76' Cartão amarelo para Lewandowski por protestos.

75' Alteração no Barcelona, saiu Iniesta e entra Xavi.

73' GOOOLLLOOO DO BAYERN MUNIQUE!!! Toque atrasado de Schweinsteiger para Muller e este à entrada da área atira colocado sem hipóteses para Ter Stegen.

71' Alteração no Barcelona, saiu Rakitic e entra Mathieu.

67' Substituição no Bayern Munique, saiu Lahm e entra Rode.

64' Cartão amarelo para Rakitic por derrubar Lewandowski.

62' Remate de Muller à meia volta na área, mas a bola sai ao lado.

59' GOOOLLLOOO DO BAYERN MUNIQUE!!! Lance individual de Lewandowski na meia lua, a tirar Mascherano do caminho e a rematar deixando Ter Stegen sem reacção.

57' Remate de Bernat com a bola a passar ao lado do poste direito da baliza.

55' Dez minutos da segunda parte sem qualquer lance de perigo para nenhuma das equipas, com o Bayern a ter mais posse de bola e o Barcelona a controlar as investidas alemãs, deixando o tempo passar.

54' Muller ensaia o remate, mas este sai muito torto por cima da baliza.

Alteração ao intervalo no Barcelona, saiu Suárez e entrou Pedro.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O BAYERN MUNIQUE!

Para a segunda parte e com a eliminatória decidida a favor dos culés, resta aos bávaros lutarem para pelo menos vencerem a partida.

O Bayern entrou bem e o golo madrugador deu ainda mais ânimo à equipa, mas teve também o condão de acordar o Barcelona que em dois contra-ataques tirados a papel químico um do outro, deu a reviravolta ao marcador, com um bis de Neymar, assistido nas duas vezes por Suárez.

Bom jogo com as duas equipas à imagem da primeira mão a pressionarem alto sem dar grande margem de manobra, mas com os catalães a serem mais fortes na finalização.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE, O BARCELONA VENCE O BAYERN MUNIQUE POR 1-2!

45+2' Cartão amarelo para Thiago por agarrar Mascherano.

45' Vão jogar-se mais dois minutos.

45' Livre batido por Xabi Alonso e na área surge outra vez Benatia sozinho, mas desta vez o cabeceamento sai ao lado.

40' Cartão amarelo para Rafinha por rasteirar Iniesta.

39' Que momento de Ter Stegen!!! Lewandowski na área remata forte, o guardião defende com a luva esquerda, a bola encaminha-se para a baliza, mas Ter Stegen num último esforço consegue in extremis, tirar o esférico em cima da linha.

38' Centro de Bernat e Schweinsteiger de cabeça a obrigar Ter Stegen a mais uma excelente intervenção.

29' GOOOLLLOOO DO BARCELONA!!! Messi toca de cabeça e isola Suárez, este faz o centro e Neymar tem tempo para parar no peito e depois rematar sem hipóteses para Neuer.

28' Jogada individual de Thiago, que depois isola Muller, mas este faz um passe a Ter Stegen.

28' Passe de Neymar para Messi e este de primeira atira para uma defesa segura de Neuer.

26' Remate de Lewandowski já na área para as mãos de Ter Stegen.

25' Vinte cinco minutos de jogo, já com dois golos, mas o empate do Barcelona deixou os alemães animicamente abalados. Tal como na primeira mão continua a lutar-se muito pela posse de bola.

18' Cabeceamento de Muller e Ter Stegen a esticar-se todo e a fazer uma grande defesa.

14' GOOOLLLOOO DO BARCELONA!!! Messi desmarca Suárez, este entra na área pela direita e depois toca para Neymar, que se limita a empurrar para o fundo das redes.

13' Remate de meia distância de Schweinsteiger, mas a bola sair por cima.

7' GOOOLLLOOO DO BAYERN MUNIQUE!!! Canto batido na direita e o central Benatia sozinho a saltar de cabeça, Ter Stegen ainda toca na bola mas não evita que esta entre na baliza.

6' Responde o Bayern em contra-ataque com Muller a entra na área pela esquerda, fazendo o passe atrasado para Thiago que atira contra Piqué.

4' Passe de Daniel Alves a desmarcar Rakitic e o croata a rematar, com Neuer a fazer uma boa defesa.

INÍCIO DO JOGO, SAIU O BARCELONA!

19:42. Entram as equipas no relvado, vai ouvir-se o hino da Liga dos Campeões.

19:35. Os dois conjuntos já recolheram aos balneários. Daqui a pouco o início da segunda mão desta meia-final da Liga dos Campeões, entre Bayern Munique e Barcelona.

19:20. O Bayern Munique tenta hoje fazer algo inédito na Liga dos Campeões, já que nenhuma equipa até hoje deu a volta a uma eliminatória depois de perder 3-0 na primeira mão.

19:10. As duas equipas já vão aquecendo no relvado da Allianz Arena.

19:00. No banco de suplentes do Barcelona vão sentar-se Claúdio Bravo, Bartra, Adriano, Mathieu, Xavi, Rafinha e Pedro.

18:55. No banco de suplentes do Bayern Munique vão estar Reina, Dante, Javi Martinez, Mário Gotze, Rode, Weiser e Pizarro.

18:50. O Barcelona vai jogar com Ter Stegen na baliza, na defesa Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Jordi Alba, no meio-campo Rakitic, Busquets e Iniesta, no ataque Suárez, Messi e Neymar.

18:45. O Bayern Munique vai jogar com Neuer na baliza, a defesa com Benatia, Rafinha, Boateng e Bernat, no meio-campo Thiago, Lahm, Xabi Alonso e Schweinsteiger, na frente Muller e Lewandowski.

18:25. O Barcelona ataca esta partida sem baixas de vulto, enquanto o Bayern continua o caminho penoso das constantes lesões: Arjen Robben e Frank Ribéry estão lesionados e comprometem a integridade ofensiva dos germânicos; David Alaba também estará ausente, por lesão, assim como o central Badstuber.

18:00. O Bayern tentará reeditar o feito já alcançado nas duas eliminatórias anteriores: a equipa de Pep Guardiola obteve maus resultados nas primeiras mãos das eliminatórias contra Shakhtar Donetsk e FC Porto, mas, na segunda mão conseguiu obter excelentes resultados com golos para dar e vender (marcou 13 golos em casa nas duas eliminatórias).

17:45. Ao invés, o Barcelona vive um excelente período psicológico: os catalães lideram a Liga BBVA e deram um passo gigantesco rumo à consagração nacional, após venceram a Real Sociedad e assistirem ao comprometedor empate do Real Madrid em casa, frente ao Valência (2-2). Luis Enrique poderá, nesta época, completar o triplete.

17:25. O Bayern Munique atravessa um péssimo período, tendo voltado a perder na partida passada, frente do modesto Augsburgo (0-1) em plena Allianz Arena. Depois de inverter o fraco jogo da primeira mão dos quartos-de-final da prova, frente ao Porto (com uma goleada caseira de 6-1), o Bayern apenas venceu um jogo (contra o Hertha).

17:00. Messi, ao marcar dois golos e, perante a ausência de golos de Cristiano Ronaldo no jogo Juventus x Real Madrid, tornou-se no melhor marcador da História da Liga dos Campeões, com 77 golos assinados. O trio avançado Neymar-Suárez-Messi já ultrapassou a centena de golos esta temporada, em todas as competições.

16:35. Em Camp Nou, o Barcelona fustigou o Bayern na primeira parte mas o guarda-redes Manuel Neuer foi impedindo o golo caseiro. Na segunda parte, o génio de Lionel Messi tomou conta da partida: o argentino marcou dois golos, mostrando dotes de driblador e embaraçando o central Boateng. Neymar fechou a contagem nos instantes finais.

16:20. O duelo Bayern x Barcelona decidirá quem irá marcar presença na final da UEFA Liga dos Campeões: o Bayern Munique está com uma desvantagem de três golos e terá de reagir de forma enérgica para anular os tentos catalães marcados em Camp Nou, na semana passada: um bis de Messi e um golo, tardio, de Neymar Jr.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Bayern x Barcelona, referente à segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões. A partida será disputada na Allianz Arena às 19:45 horas - siga o minuto a minuto do jogo Bayern x Barcelona, em directo e, em Vavel Portugal.