Foto via: The Telegraph Bayern x Barcelona: Dos 45 aos 90, Luis Enrique preferiu tomar gosto à passividade

Após 45 minutos de futebol atractivo, Luis Enrique preferiu largar as rédeas do jogo e remeter a sua equipa a uma passividade perigosa que permitiu ao Bayern controlar a segunda parte do duelo e chegar até a uma vantagem que não se previa aquando do apito intercalar. O Barcelona poderia ter subjugado o Bayern na Arena, mas, amedrontado, preferiu, na segunda parte, sofrer dois golos e abdicar de rematar à baliza de Neuer.