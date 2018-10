Mónaco reafirma aposta: Leonardo Jardim renova até 2019

O AS Mónaco anunciou ontem, através do seu site oficial, a renovação de contrato do treinador Leonardo Jardim, que no início da temporada 2014/2015 acertou a ida para o clube do principado, abandonando o Sporting. O técnico prolongou o vínculo contratual até 2019.

Leonardo Jardim abraçou o projecto monegasco, deparando-se com a debandada de craques como James Rodríguez ou Falcão, mas as boas prestações na Liga dos Campeões e na Ligue 1, convenceram a direcção do clube a estender a ligação laboral com o ex-técnico dos Leões.

A equipa orquestrada por João Moutinho, Ricardo Carvalho e companhia, atingiu os quartos-de-final da Liga dos Campeões, tendo eliminado o Arsenal nos oitavos e caído aos pés da Juventus. Na liga francesa, o Mónaco está na terceira posição e procura garantir a medalha de bronze no campeonato.

«Com a sua equipa técnica, fez um trabalho notável esta temporada, conseguindo bons resultados na Ligue 1 e na Liga dos Campeões», afirmou Vadim Vasilyev, vice-presidente do clube.