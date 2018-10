Após sucesso da manutenção, Moreirense renova com Miguel Leal

Miguel Leal chegou ao Moreirense na temporada 2014/2015 para comandar a recém-promovida equipa na empreitada da manutenção na Primeira Liga. O técnico de 50 anos, que havia treinado antes o Penafiel, cedo impôs um futebol fiável, sustentado numa competente acção defensiva - os resultados positivos surgiram mal a Liga arrancou.

Cedo se percebeu que a formação de Moreira de Cónegos estava na Liga NOS para ficar: com concorrência bem menos apta e capaz, casos e Penafiel, Gil Vicente, Arouca ou Vitória de Setúbal, o Moreirense de Miguel Leal foi levando, tranquilamente, a águia ao seu moinho, acumulando pontos a bom ritmo.

Mesmo com a perda de elementos preponderantes no sistema táctico, como o médio defensivo Felipe Melo ou o construtor de jogo Vítor Gomes, Miguel Leal soube manter o Moreirense no caminho da eficiência pontual, garantindo, até agora 10 triunfos na Liga, garantida que estava, já, a permanência. O treinador português irá permanecer no Moreirense por mais uma temporada, vendo o seu trabalho ser reconhecido pela estrutura directiva do clube de Moreira de Cónegos.