Llorente antevê confronto com Real: «Temos que fazer uma partida perfeita»

Fernando Llorente ex-jogador do Athletic e actual ponta-de-lança da Juventus acha que só com um jogo perfeito é que os italianos terão possibilidades de passar a eliminatória. «Temos que fazer uma partida perfeita. Se cometemos erros, vamos perder.» O avançado tem sido titular nos últimos jogos e poderá fazer parte do onze inicial, apesar da cautela táctica de Allegri perspectivar um sistema mais defensivo.

«Há que tentar aproveitar as oportunidades. Todos queremos dar o melhor para que o clube consiga os seus objetivos e estamos perto de fazer história.» Llorente tem formado uma boa dupla com Morata, o outro espanhol da «Vecchia Signora», mas o avançado em melhor forma é, indubitavelmente Carlitos Tévez.

«Tenho o tentado ajudar em tudo aquando da sua chegada e conseguiu se ambientar rapidamente». E considera o jogo em Itália completamente diferente do que antes estava habituado. «Aqui o jogo é totalmente diferente. Encontras sempre defesas muito cerradas, com poucos espaços. Não é fácil jogar sempre assim».