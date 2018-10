Rumo à final da Liga Europa: Markevych e Benítez analisam Dnipro x Nápoles

Myron Markevych, treinador do Dnipro, considera que a equipa não jogou bem em Itália e que podem melhorar hoje, na partida da segunda mão da meia-final da Liga Europa. “Não fomos nós próprios em Itália. A exibição do Nápoles na primeira mão foi mesmo fantástica. Eles fizeram-nos correr atrás da bola durante todo o encontro. Mas espero que seja diferente porque sei que podemos praticar um tipo diferente de futebol do que aquele que jogámos em Nápoles. Tentaremos, desta vez, contra-atacar com maior qualidade. Estamos optimistas. Jogamos em casa e sei que haverá muita gente no estádio, em Kiev. Conheço os pontos fortes da minha equipa e espero que os meus jogadores se exibam ao seu melhor nível”.

Já o comandante técnico do oponente, o espanhol Rafael Benítez, treinador do Nápoles, reitera a ambição de ganhar e atingir a final, mas não deixa de realçar a boa equipa que os ucranianos possuem. «Temos um jogo muito importante e estamos concentrados em conseguir um resultado positivo. Temos que mostrar tudo aquilo de que somos capazes mas, antes do mais, temos que ter em conta a experiência desta equipa e destes jogadores. Temos bastante respeito pelo Dnipro, uma vez que já vimos aquilo de que é capaz. Vimos a sua força. É um adversário duro e tenaz».

De relembrar que, no San Paolo, no duelo da primeira mão, os italianos estiveram a vencer mas um golo do Dnipro, na recta final, deu vantagem ao conjunto ucraniano.

Equipas prováveis do Dnipro x Nápoles:

Dnipro: Boyko; Fedetskiy, Douglas, Cheberyachko, Léo Matos; Kankava, Rotan, Fedorchuk, Matheus, Konoplyanka; Kalinic.

Nápoles: Andújar; Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; Inler, López; Mertens, Callejón, Hamšík; Higuaín.