Rumo à final da Liga Europa: Sevilha parte em vantagem no confronto com os «Viola»

Vincenzo Montella, treinador da Fiorentina, afirma que será muito difícil recuperar da desvantagem mas não será impossível. «Não me lembro de alguma vez ter conseguido recuperar de uma desvantagem de 3-0 numa eliminatória. Assisti à segunda mão do embate entre Bayern e Barcelona e vi que os jogadores do Bayern mostraram enorme personalidade. Acreditaram até ao fim. Em situações como estas há que ter convicção e nós temo-la», afirmou, dando a receita para o sucesso:

«Temos de marcar e não podemos sofrer. Também será necessário alguma sorte, mas fundamental mesmo será não sofrer golos. Um golo pode surgir a qualquer momento e alterar o equilíbrio de qualquer jogo. Não acredito em percentagens e probabilidades O importante é impormos o nosso jogo. Não creio que tenhamos necessariamente de marcar logo nos primeiros minutos para podermos sonhar. Há tantas coisas que podemos desejar: que eles fiquem reduzidos a dez jogadores, que nós marquemos de imediato e também no início da segunda parte. Temos de ser otimistas e ter fé, esse terá de ser o primeiro passo. Por que não acreditar numa vitória por 5-0?. Precisamos de ter fé, porque é possível. Olhando para a nossa qualidade, acredito verdadeiramente que é possível».

Unai Emery, treinador do Sevilha, acredita que a sua equipa não pensa em facilidades e apenas está focada em garantir, profissionalmente, a presença na final: «Sabemos que estamos perto da final e preparámo-nos para este jogo independentemente do que aconteceu na primeira mão. Não podemos achar que serão só facilidades. Estamos extremamente motivados. O nosso pensamento encontra-se exclusivamente em competir e fazer um grande jogo. Teremos de ser cautelosos, pois sabemos que eles entrarão em campo muito motivados. Vamos ter de fazer um bom jogo e só se consegue fazer bons jogos quando se joga para ganhar».

Equipas prováveis do Fiorentina x Sevilha:

Fiorentina: Neto; Tomović, Savić, G Rodríguez, Alonso; Borja Valero, Pizarro, Fernández; Joaquín/Iličič, Salah, Gomez.

Sevilha: Rico; Coke, Carriço, Kolodziejczak, Trémoulinas; Banega, Krychowiak; Aleix Vidal, Iborra, Vitolo; Bacca.