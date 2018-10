Cristiano Ronaldo: 307 golos com embalo rumo aos 323

Menor Fulgor ou uma das melhores épocas de sempre?

A noite não foi de festa para os jogadores e adeptos de Real Madrid, mas se há algo que possa servir de consolo, pelo menos a Cristiano Ronaldo, é o bater de mais um record. O português converteu uma grande penalidade em golo, o que lhe permitiu alcançar, no curto espaço de seis anos, um número de golos que Alfredo Di Stéfano, falecido no passado Verão, alcançou em 11 anos.

Cristiano Ronaldo segue em busca do título de melhor marcador de sempre da história do Real Madrid. Parece certo que o melhor jogador do mundo irá conseguir suplantar Raúl neste honroso primeiro lugar, uma vez que precisa apenas de marcar mais 19 golos. Certamente, no início da temporada, teremos Cristiano Ronaldo a estabelecer um record em apenas 7 anos de Real Madrid.

CR7 começou a época de forma fulgurante, marcando golos atrás de golos e conseguindo distanciar-se dos seus rivais mais directos na luta pelo Pichichi, entre eles, Leo Messi. Contudo, nos últimos tempos temos assistido a um abrandar desse registo impressionante de golos, enquanto que Messi sobe a fasquia e se aproxima cada vez mais do madeirense.

Ainda assim, e analisando os dados com rigor, Ronaldo já igualou o total de golos da sua segunda melhor época em Madrid, e irá, provavelmente ultrapassá-lo. Fica apenas no ar, a questão sobre se conseguirá ou não ultrapassar os 60 golos logrados 2011/2012.