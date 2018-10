Rogério Ceni, guarda-redes goleador, termina carreira em Agosto

Quase tudo em Rogério Ceni é peculiar ou inédito: o guarda-redes brasileiro de 42 anos é, apesar da sua função ser vigiar as redes, um «keeper» goleador com uma aptidão extrema para desfeitear guardiões adversários. Livres directos e grandes penalidades são uma das especialidades do histórico guarda-redes do São Paulo.

Rogério Ceni irá terminar a sua carreira no próximo mês de Agosto, tendo revelado ontem a intenção de encerrar a sua actividade profissional aquando do fim do seu contrato com o clube da cidade de São Paulo, onde passou todo o percurso profissional sénior, de 1992 até ao presente, contabilizando, até hoje, 1210 jogos pelos paulistanos.

O experiente e veterano guarda-redes é o guardião com mais golos apontados na História do Futebol, 127 tentos assinados até aos dias de hoje, um recorde que promete perdura durante imensos anos - o recorde anterior, pertencente ao paraguaio José Luis Chilavert, foi batido por Ceni no ano de 2006.

O guarda-redes goleador é, ainda, o jogador com com triunfos num só clube, tendo ultrapassado em 2014 o recorde detido pelo extremo galês Ryan Giggs, símbolo inesquecível do Manchester United. Para completar o peculiar e extenso currículo, Ceni é também detentor do recorde de jogador com mais actuações por um clube enquanto capitão de equipa.