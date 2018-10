William Carvalho falha treino após envolver-se em acidente de viação grave

O jogador do Sporting, William Carvalho, envolveu-se ontem num grave acidente de viação a poucas centenas de metros do centro de treinos de Alcochete, pelas 16:30 horas, escapando ileso do aparato causado por um violento choque entre a viatura do trinco leonino e uma carrinha.

Menos sorte teve o condutor da carrinha, que sofreu lesões graves e teve de ser hospitalizado. O jogador apresentou-se nas instalações leoninas mas não treinou com os colegas por não estar apto psicologicamente.

Uma testemunha ocular, que seguia na estrada, reportou ao jornal Correio da Manhã que William Carvalho pisou o traço contínuo para efectuar uma dupla ultrapassagem, deparando-se depois com um camião pela sua frente e guinando para o lado, embatendo contra a carrinha.