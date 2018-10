Barcelona x Juventus e Sevilha x Dnipro: Duas finais inéditas

Os protagonistas das duas finais europeias de clubes estão encontrados: na elite do futebol, o Barcelona irá disputar com a Juventus o troféu de campeão da UEFA Liga dos Campeões; na Liga Europa, o detentor do troféu, o Sevilha, irá defender o título ganho em 2013/2014 contra o Dnipro, que atingiu, pela primeira vez, uma final deste calibre.

Já sem o vencedor do ano passado (o Real Madrid), o percurso da Liga dos Campeões levou a que catalães e turinenses se encontrassem na final, dando vida a um duelo inédito que nunca tinha sido cartaz de uma final da Liga dos Campeões. O Barcelona, que neste milénio arrebatou três provas dos milhões (pela mão Frank Rijkaard e Pep Guardiola), irá medir forças com a Juventus, que regressa aos palcos de uma final, 12 anos depois.

Os «blaugrana» conquistaram o troféu em 2005/2006, 2008/2009 e 2010/2011, enquanto os transalpinos estão arredados das finais desde 2003, ano em que, na final da «Champions», a Juventus sucumbiu, nas grandes penalidades, perante o rival AC Milan (3-2 nos penalties).

A final da Liga Europa será disputada entre o actual detentor do troféu, o Sevilha, e uma equipa estreante em finais europeias, o Dnipro. A equipa de Unai Emery regressa a uma final da Liga Europa, depois de, em 2013/2014, ter batido o Benfica nas grandes penalidades; se vencer o conjunto ucraniano, o Sevilha tornar-se-á a primeira equipa a bisar na competição.