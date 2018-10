Por 700 mil euros: Jhon Murillo vai mesmo reforçar o Benfica

O Benfica está à beira de contratar mais um avançado para juntar ao lote já composto por Lima, Jonas, Derley e Jonathan Rodríguez. O alvo, Jhon Murillo, está prestes a assinar um contrato com as águias até 2019, por um valor a rondar os 700 mil euros.

O jogador colombiano de 19 anos actua pela formação venezuelana do Zamora e despertou a cobiça encarnada nos últimos meses. O Benfica resolveu avançar mesmo para a contratação do jogador natural de El Nula, na Venezuela, atraído também pela capacidade do jogador em actuar pela faixa esquerda.

Murillo deverá integrar a equipa B do Benfica em 2015/2016, dando continuidade à política de apostas do clube - o caso será, assim, semelhante ao de Jonathan Rodríguez, que se juntou ao Benfica, mas, devido à tenra idade, foi colocado na formação B, para ganhar minutos e experiência no futebol luso.