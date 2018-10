Yaya Touré vai ao que tudo indica assinar um contrato válido por quatro temporadas, com o Inter de Milão. O jogador costa-marfinense, que alinha no Manchester City desde a época 2010-2011, onde realizou 217 jogos, irá receber cerca de 5.5 milhões de euros por ano, metade daquilo que aufere no clube inglês.

Aos 32 anos, o médio vai experimentar pela primeira vez o campeonato italiano, depois já ter jogado ao serviço entre outros, de Barcelona e Monaco.