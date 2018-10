Real Madrid: 50 milhões para David De Gea substituir Iker Casillas

Dispendiosa e mediática passagem de testemunho na baliza do Real Madrid aproxima-se: o clube «merengue» decidiu avançar para a contratação do jovem espanhol David De Gea, titular da baliza do Manchester United; em sentido contrário está o histórico «blanco» Iker Casillas, que irá sair do Santiago Bernabéu.

A contratação não se afigura um processo acessível, devido ao facto do jovem «portero» De Gea ser um dos pilares dos «Red Devils» e um dos mais acarinhados jogadores de Old Trafford, mas, ainda assim, o Real está disposto a negociar o passe do jogador de 24 anos, podendo chegar a oferecer 50 milhões de euros para concluir a transacção.

No United desde a temporada 2011/2012, depois de saltar do Atlético Madrid para o clube de Manchester, De Gea afirmou-se como um dos melhores activos do plantel (agora às ordens de Van Gaal) e a sua substituição deverá ser levada a cabo por outro espanhol, Victor Valdés, reforço de Janeiro que poderá agora agarrar a titularidade em Old Trafford.

A chegada de De Gea marcará a renovação na baliza do Real Madrid - Iker Casillas abdicará do trono de «portero» real, função que lhe era incumbida, de forma regular, desde a temporada 1998/1999. O jogador de 33 anos, internacional A dono da baliza da «La Roja», é um dos símbolos do clube mas as críticas constantes ao seu rendimento têm criado um ambiente de desconfiança em torno de Casillas, outrora activo glorioso do clube.

Casillas, que na carreira nunca conheceu outro clube, estreou-se em 1999 pela equipa principal, colmatando a ausência de Bodo Ilgner. É capitão do Real Madrid desde a temporada de 2010/2011 após a saída do mítico goleador Raúl. O «portero» foi considerado o melhor guarda-redes do mundo nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 pela Federação de História e Estatísticas do Futebol.