Resultado Belenenses x Porto na Primeira Liga (1-1)

90+3'. Fim da partida, 1-1 no Restelo.

90'. Três minutos de compensação, o Porto está à beira de perder o campeonato!

85'. Gooooloooo do Belenenses!!! Dálcio cruza na diagonal, Camará simula e Caeiro remata para as redes perante um indefeso Helton!!!

80'. Substituição na formação do Belenenses: Entra Tiago Silva e sai Carlos Martins.

76'. Defesa belenense atordoada, Maicon esteve perto de confirmar o golo após falhanço de Evandro!

73'. Substituição na formação do Belenenses: Entra Tiago Caeiro e sai Ricardo Dias.

72'. João Afonso tirou o pão da boca de Hernâni quando este se preparava para marcar.

68'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Hernâni e sai Quaresma.

65'. João Afonso travou Óliver: cartão amarelo.

62'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Evandro e sai Brahimi.

57'. Substituição na formação do Belenenses: Entra Dálcio e sai Sturgeon.

47'. Ventura quase era traído pelo corte do central Gonçalo Brandão...cheirou a golo portista no Restelo.

46'. Recomeça a segunda parte no Restelo.

Intervalo

45'. Fim da primeira parte no Restelo, o Porto vence com um golo do artilheiro-mor da Liga, Jackson Martínez.

44'. Goooolooo do FC Porto!!! Jackson Martínez balança as redes de Ventura após centro de Alex Sandro!!!

42'. Cartão amarelo para Jackson após entrada feia por detrás.

37'. Brahimi serve Jackson, este ganha espaço para atirar à baliza mas fá-lo para fora.

31'. Pelé lança Sturgeon em velocidade, Alex Sandro nas covas...remata para fora, outro falhanço neste jogo feito de despedícios...

27'. Óliver isolou Herrera com classe, o mexicano picou a bola sobre Ventura mas não acertou com o alvo...que falhanço!

26'. Resposta do Porto: tiro de Rúben Neves...a bola passou mas Ventura tinha a sua trajectória controlada.

23'. Novamente solicitado, Camará voltou a chegar atrasado à bola, passa o perigo para o Porto.

20'. O jogo acalmou mais um pouco, o Porto precisa de chegar à baliza de Ventura mas o seu jogo está pastoso.

12'. Belenenses perto do golo! Fábio Nunes serviu Camará, que chegou atrasado ao centro do extremo!

9'. Porto ainda tenta entender que melhor forma será aquela que levará a equipa ao golo. Belenenses em clara contenção defensiva.

3'. Porto controla a bola, o Belenenses prefere controlar o espaço.

1'. Roda a bola no Restelo.

Apito inicial

17:30. Onze titular FC Porto: Helton, Alex Sandro, Danilo, Maicon, Martins Indi, Rúben Neves, Herrera, Óliver, Quaresma, Brahimi, Jackson Martínez

17:30. Onze titular Belenenses: Ventura, Nélson, João Afonso, Gonçalo Brandão, Filipe Ferreira, Pelé, Ricardo Dias, Carlos Martins, Camará, Sturgeon, Fábio Nunes

17:25. «Óptimo resultado passa por pontuar», afirmou o treinador do Belenenses, Jorge Simão, enquanto Julen Lopetegui, timoneiro do FC Porto, afirmou: «estamos focados em conseguir os nossos objectivos. Não vamos perder a nossa energia com outros jogos», aludindo ao jogo decisivo do Benfica.

17:20. Em caso de perda do campeonato nacional, o FC Porto terá um ano de completo jejum, sem vencer qualquer troféu, algo que não acontece na temporada passada, apesar da fraca prestação portista na Liga. Paulo Fonseca conquistou a Supertaça Cândido Oliveira, batendo o Vitória de Guimarães.

17:00. O Belenenses ainda se encontra envolvido na luta pelo sexto lugar da tabela, que dá acesso à Europa - os do Restelo têm 44 pontos, os mesmos que o Paços de Ferreira, que detém o sexto lugar actualmente. Obviamente, a tarefa belenense será bem mais difícil (o Paços defrontam, em casa, a Académica).

16:45. Com três pontos de atraso e duas jornadas para terminar o campeonato, as probabilidades do FC Porto ser feliz nesta Liga são tremendamente diminutas; ainda assim, os portistas esperam que os fantasmas encarnadas das temporadas 2011/2012 e 2012/2013 se reerguam para atormentar o Benfica de Jorge Jesus.

16:20. O FC Porto visita o Restelo com menos três pontos que o líder do campeonato e precisa, obrigatoriamente, de ganhar ao Belenenses e esperar por uma escorregadela do Benfica no território do Vitória de Guimarães, para poder continuar sonhando com a conquista do título nacional.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Belenenses x FC Porto, referente à 33 jornada da Liga NOS 2014/2015; siga o minuto a minuto da partida Belenenses x FC Porto, jogada às 18 horas, no Estádio do Restelo, em directo e , grátis, com Vavel Portugal.