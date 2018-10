Resultado Sporting x Braga na Primeira Liga (4-1)

Quanto ao Braga ainda não garantiu o quarto posto, e vai ter de lutar com o vizinho Vitória Guimarães na última jornada. Esperemos que tenham gostado de mais esta transmissão em directo e. Continuem acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Adrien Silva bisou e Slimani regressou aos relvados com um golo, sendo o melhor marcador da equipa.

Triunfo justo dos leões, que souberam dar a volta ao marcador na segunda parte, sem fazer uma exibição de encher o olho.

Final da partida!

90+3' Gooolooo do Sporting!!! Centro de Carrillo e Slimani a encostar para o fundo das redes.

90' Vão jogar-se mais quatro minutos.

87' Remate de Carlos Mané para defesa de Matheus.

86' Remate de Slimani por cima da baliza.

83' Alteração no Sporting, saiu Nani e entra Carlos Mané. É a despedida de Alvalade do camisola 77, com ovação de pé.

82' Que perdida no Braga!!! Rafa isolado atira ao lado.

80' Livre directo de Danilo e a bola ainda toca na barra.

77' Remate de Nani a sair por cima da baliza.

75' Dupla substituição no Braga, saíram Pedro Tiba e Núrio e entram Alan e Pedro Santos.

73' Gooloooo do Sporting!!! Canto batido na direita, a bola é cortada para a entrada da área, e Adrien Silva remata colocado sem hipóteses para Matheus.

72' Remate de Salvador Agra para as mãos de Rui Patrício.

68' Remate de Nani ao lado da baliza.

68' Alteração no Sporting, saiu Jefferson e entra Cédric.

66' Livre de Jefferson e Slimani por muito pouco que não desvia de cabeça.

61' Cartão amarelo para William Carvalho por derrubar Luiz Carlos.

60' Remate de João Mário para defesa segura de Matheus.

58' Cartão amarelo para Pardo por simulação de grande penalidade.

57' Alteração no Sporting, saiu Montero e entra Slimani.

56' Substituição no Braga, saiu Menga e entra Salvador Agra.

52' Gooolooo do Sporting!!! Canto de Nani, ao segundo poste William Carvalho atira de cabeça, Matheus defende para a frente e na recarga Tobias Figueiredo atira para o fundo das redes.

51' Canto de Jefferson e Tobias Figueiredo atira de cabeça por cima da barra.

49' Centro de Carrillo e ao segundo poste Nani de cabeça atira por cima.

46' Remate de William Carvalho para as mãos de Matheus.

Início da segunda parte

Em cima do intervalo foi Adrien Silva a restabelecer o empate, depois de uma falta de Menga sobre Carrillo. Veremos se a segunda parte nos trás mais e melhor futebol.

Dois golos obtidos através da marcação de grandes penalidades, primeiro o Braga por Pardo, a castigar uma falta de Tobias Figueiredo sobre Luiz Carlos.

Primeira parte bem disputada, mas sem grande ritmo de ambas as equipas. Muita luta e pouca capacidade para levarem perigo às balizas.

Intervalo

45' Goooolooo do Sporting!!! Adrien Silva bate Matheus.

44' Grande penalidade para o Sporting!!! Menga empurra Carrillo.

42' Cartão amarelo para Jefferson por protestos.

40' Cartão amarelo para Matheus por demora na reposição da bola.

39' Livre directo de Nani e a bola não passa longe da barra.

34' Centro de Jefferson e Montero de primeira a rematar por cima.

32' Golo anulado ao Sporting!!! Montero faz um chapéu a Matheus, a bola bate na barra e na recarga Carrillo em posição irregular mete a bola na baliza.

28' João Mário a vir da direita para o meio e depois a rematar, mas por cima da baliza.

25' Cartão amarelo para Nani por derrubar Luiz Carlos.

22' Cartão amarelo para Luiz Carlos por agarrar Carrillo.

17' Remate de Montero para as mãos de Matheus.

15' Resposta do Sporting, com um remate cruzado de Carrillo a sair ao lado.

13' Gooolooo do SC Braga!!! Pardo não falha perante Rui Patrício.

11' Grande penalidade para o Braga!!! Tobias Figueiredo derruba Luiz Carlos e vê cartão amarelo.

10' Pontapé de fora da área de Pardo, a bola sai ao lado, mas ainda ganha o canto.

6' Montero com espaço na área atira forte, mas por cima da baliza.

4' Centro remate de João Mário, com a bola a embater na rede lateral.

Início do jogo

17:58. Entram as equipas no relvado.

17:50. Os jogadores dos dois conjuntos recolhem aos balneários, daqui a pouco o início da partida.

17:40. As duas equipas já vão aquecendo no relvado do Estádio de Alvalade.

17:35. No banco de suplentes do SC Braga vão sentar-se Kritciuk, Sasso, Bolly, Salvador Agra, Pedro Santos, Alan e Gamboa.

17:30. No banco de suplentes do Sporting vão estar Marcelo Boeck, Cédric, Naby Sarr, André Martins, Carlos Mané, Tanaka e Slimani.

17:25. O SC Braga vai jogar com Matheus na baliza, na defesa Goiano, Aderlan Santos, André Pinto e Núrio, no meio-campo Luiz Carlos, Danilo e Pedro Tiba, no ataque Rafa, Pardo e Menga.

17:20. O Sporting vai alinhar com Rui Patrício na baliza, a defesa com Miguel Lopes, Paulo Oliveira, Tobias Figueiredo e Jefferson, no meio-campo William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, na frente Nani, Carrillo e Montero.

17:10. Enquanto treinador do SC Braga, Sérgio Conceição não só ainda não venceu o Sporting, como a sua equipa não marcou nenhum golo ao seu adversário desta tarde.

17:00. Por seu turno Sérgio Conceição realçou o facto de só por uma vez os leões terem perdido em casa esta época. «Em casa, o Sporting só perdeu com o Chelsea e isso diz bem da valia de quem lá trabalha. Temos que jogar com os atletas disponíveis e alcançar o melhor resultado possível, o que no SC Braga quer dizer a vitória», afirmou.

16:50. Na antevisão do encontro, Marco Silva referiu que as notícias dos últimos dias não vão afectar a sua equipa. «Claro que não afecta. Claro que nenhum sportinguista gosta de ver o que tem acontecido. Isso não vai afectar em nada, nem nos próximos jogos, nem no Jamor», referiu.

16:40. O Sporting já não sabe o que é perder há nove jogos, o último desaire foi diante do FC Porto no Estádio do Dragão por 3-0. Por seu turno os bracarenses já não ganham há quatro partidas.

16:30. Na primeira volta os leões venceram por 0-1, com um golo de Tanaka apontado no último minuto da partida. De resto foi o primeiro golo do nipónico no campeonato.

16:20. O domínio da equipa leonina é avassalador, já que nos dez últimos jogos que disputou frente ao SC Braga, ganhou nove. Os minhotos já não ganham desde a temporada 2011-2012, tendo o triunfo sido no seu reduto por 2-1.

16:10. Sporting e SC Braga já mediram forças para o campeonato por 58 vezes, com os leões a vencerem em 46 ocasiões. Os minhotos já ganharam em Alvalade por seis vezes.

16:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Sporting x SC Braga, partida referente à jornada 33 da Liga NOS 2014/2015. Siga o minuto a minuto do jogo Sporting x SC Braga, a ser disputado no Estádio de Alvalade, às 18 horas, em directo e , em Vavel Portugal.