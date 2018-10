Resultado Vitória Guimarães x Benfica na Primeira Liga (0-0)

90+6'. Final do jogo, o Benfica sagra-se bicampeão nacional 31 anos depois!!!

90'. Seis minutos de compensação: seis minutos para o Benfica ser campeão, o jogo do FC Porto já terminou com 1-1.

88'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra Jonathan Alves e sai Tomané.

86'. Canta-se e festeja-se no D. Afonso Henriques, o Benfica está a poucos minutos de se sagrar campeão.

83'. Nii Plange marca o livre, Tomané cabeceia ao lado.

82'. Golo do Belenenses no Restelo, com o 1-1 do FC Porto em Belém o Benfica é virtualmente campeão.

81'. Grande corte de Luisão sobre Sami.

75'. Paragem na partida, tocha atirada para o relvado pelas claques do Benfica.

74'. Remate espontâneo de Lima mas Douglas, atento, voou e agarrou a bola com segurança.

70'. Douglas encaixa o cabeceamento de Maxi após centro perigoso vindo da direita.

69'. Substituição na formação do Benfica: Entra Talisca e sai Pizzi.

67'. Sami, solto na faixa direita, poderá causar perigo ao Benfica: lance perigoso de Sami apenas cortado pela defensiva encarnada já dentro da pequena área.

61'. Salvio centra, mas com força demais...Lima e Jonas não chegaram à bola...

59'. Falta de Josué, travou o contra-ataque benfiquista: cartão amarelo.

57'. Substituição na formação do Vitória Guimarães: Entra Bruno Alves sai André André.

55'. Gaitán cruza para a área, Maxi cabeceia...Douglas voa e faz uma boa defesa!

54'. André André volta a cair no relvado, após contorcer-se na hora do remate - é agora assistido pela equipa médica vimaranense.

48'. Nii Plange remata contra Gaitán e este fica estendido no relvado: entra a equipa médica do Benfica.

46'. Rola de novo a bola em Guimarães.

19:00. Bom jogo este que temos assistido em Guimarães: o Benfica entrou com força e quis desde logo decidir a contenda, pressionando o Vitória e obtendo situações de golo flagrantes. Mas, dada a sua ineficácia, o jogo tornou-se mais equilibrado, com os vimaranenses a explorarem o espaço deixado pela equipa encarnada. Gaitán tem sido o génio da lâmpada encarnada, Otávio o vimaranense mais afoito mas mais desinspirado.

Intervalo

45+3'. Intervalo.

45+2'. Falta de Fejsa sobre Otávio, cartão amarelo para o sérvio.

45'. Mais três minutos para serem jogados nesta primeira parte.

42'. Assistência médica chega para observar André André, lesionado no relvado. Jogo parado.

39'. Bom contra-ataque do Vitória, com Otávio a servir Nii Plange: este rematou para fora.

38'. O jogo acalmou em termos de ritmo.

33'. Jonas enquadrado...rematou ao lado do poste...que má finalização do avançado brasileiro!

32'. Gaitán tentava chegar à bola primeiro mas Douglas estira-se e encaixa a bola.

29'. Ataque vimaranense...cruzamento para a pequena área, Júlio César antecipa-se a Sami e corta o lance com os pés.

26'. Confusão total no campo e nos bancos: Fávio Meireles pegado com Raúl José e confusão na relva após queda de Otávio!

24'. Otávio roubou a bola a Pizzi, furou pelo meio...caiu na área...mas o juiz da partida assinala simulação: cartão amarelo!

22'. Douglas antecipou-se e agarrou a bola antes de Jonas segurar o esférico.

14'. Douglas está lesionado e precisa de assistência médica.

13'. Jogada de perigo do Benfica, Salvio fintou para furar pela área, a bola sobrou para Maxi que rematou ao poste...que despedício!

12'. Vitória com 10 jogadores em campo, Josué está a ser assistido fora das quatro linhas.

11'. Josué está lesionado devido ao embate do remate de Pizzi, entra a equipa médica no relvado.

10'. Maxi cruzou...Pizzi ajeita-se para o remate, dispara...mas Josué cortou a bola com a face!

8'. Gaitán centra de modo rasteiro, Douglas antecipa-se ao duo Jonas/Lima e encaixa a bola.

4'. Lima isolado por Jonas, vai marcar face à saída de Douglas...pica a bola...por cima! Que despedício total do Benfica!

3'. Gaitán centra, Jonas cabeceia à trave! Lima na recarga...o central vimaranense bloqueia a bola!

2'. Inicial pressão do Vitória, mas o Benfica calmo, controla o perigo.

1'. Começa a partida no vibrante D. Afonso Henriques, cantorias e muita festa no jogo que pode decidir o título!

Apito inicial

17:25. Espera-se a maior enchente da temporada no Estádio D. Afonso Henriques, com o frenesi do Benfica quase campeão e também a garra vimaranense, que não quer deixar que os encarnados festejem o título em pleno solo da Cidade Berço. 30.000 adeptos irão compôr as bancadas.

17:15. Onze titular Benfica: Júlio César, Maxi Pereira, Eliseu, Jardel, Luisão, Fejsa, Pizzi, Salvio, Gaitán, Lima, Jonas

17:15. Onze titular Vitória Guimarães: Douglas, Josué, Rocha, Moreno, Nii Plange, João Afonso, André André, Sami, Tomané, Ricardo Valente, Otávio

17:05. «Tem sido uma semana normal de trabalho. A diferença é que este jogo pode representar a conquista do título. Nada se alterou fora isso. Estamos preparados. Ao longo destes anos tem sido uma realidade conquistar ganhar ou discutir títulos», afirmou Jorge Jesus, que está prestes a entrar no «Hall of Fame» do Benfica.

17:00. «O nosso estádio é um dos três em que o Benfica não joga em casa. É talvez aqui, em Alvalade e no Dragão. Eu reconheço que vai ser um jogo difícil, mas também lembro que das equipas que estão no topo da classificação ainda nenhuma aqui passou», apontou Rui Vitória, técnico dos vimaranenses.

16:45. No jogo da primeira volta desta Liga NOS, à passagem da 16 jornada, o Benfica recebeu e bateu confortavelmente o Vitória de Guimarães por 3-0, com golos do artilheiro Jonas, Ola John e do mágico Nico Gaitán. O Benfica dominou por completou a partida e não deu margem para os vimaranenses discutirem o resultado.

16:30. Na última deslocação do Benfica a Guimarães (para a Liga, na temporada passada) o triunfo sorriu ao Benfica, pela margem mínima de 0-1. O golo encarnado foi marcado pelo paraguaio Oscar Cardozo, aos 72 minutos, na famoso jogo em que Jorge Jesus experienciou altercações com as autoridades policiais que lhe valeram uma suspensão.

16:20. Em 69 jogos Vitória Guimarães x Benfica para a Liga, o Benfica tem um índice de vitórias de 54% (37 triunfos na cidade de Guimarães), com 18 vitórias para o Vitória Guimarães. Desde o ano 2000, o Vitória apenas venceu três jogos num total de 13 partidas no novo milénio. Duas dessas vitórias foram contra o Benfica de Jorge Jesus (2010/2011 e 2011/2012).

16:10. O Benfica segue com o melhor ataque da prova, 82 golos marcados, grande parte deles assinados pela dupla goleadora Lima e Jonas (17 e 18 golos respectivamente). O Benfica não perde, na Liga, desde dia 21 de Março de 2015, enquanto o Vitória Guimarães leva quatro jogos sem perder (desde 11 de Abril de 2015).

15:55. Enquanto o Benfica joga na cidade de Guimarães, o FC Porto, segundo classificado, actuará em Lisboa, no reduto do Belenenses, esperando uma escorregadela do rival e líder Benfica. Os portistas estão a três pontos das águias e precisam, obrigatoriamente, de um empate ou derrota do Benfica para ainda sonharem com o título.

15:45. Luisão poderá conquistar, já hoje, a sua quarta liga nacional pelo Benfica, quebrando o seu próprio recorde (jogador estrangeiro com mais títulos nacionais no Benfica), enquanto que Maxi Pereira poderá vencer a terceira liga nacional ao serviço do Benfica. Jorge Jesus sucederá, assim, a Sven-Goran Eriksson e será o primeiro técnico luso a conquistar um bicampeonato pelo Benfica.

15:30. Em caso de vitória encarnada do estádio D. Afonso Henriques, o Benfica sagrar-se-á campeão e quebrará um enguiço de 31 anos: o Benfica não festeja um bicampeonato desde a temporada 1983/1984, aquando do duplo sucesso do sueco Sven-Goran Eriksson, que foi o último técnico a sagrar-se bicampeão no Benfica.

15:20. Grande jogo que terá os olhos todos postos no estádio D. Afonso Henriques: o Benfica poderá sagrar-se, no reduto vimaranense, campeão nacional 2014/2015, e, consequentemente, bicampeão. O Vitória de Guimarães busca ainda o quarto lugar, estando a quatro pontos do rival SC Braga.

15:10. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Vitória Guimarães x Benfica, referente à jornada 33, penúltima da Liga NOS 2014/2015; uma etapa de decisões que poderá revelar o campeão nacional. Siga o minuto a minuto do jogo Vitória Guimarães x Benfica, em directo e, grátis, com Vavel Portugal.