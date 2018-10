Resultados ao minuto: Jornada 33 da Primeira Liga

20:00. Fim do jogo em Guimarães, Benfica bicampeão, festa total na Cidade Berço!!!

19:59. O Benfica está a segundos de se tornar campeão em Guimarães.

19:48. Slimani marcou o quarto golo do Sporting: 4-0 sobre o SC Braga.

19:47. O Penafiel chega aos 90 minutos aos 2-1 com um golo de Mbala - a descida será o destino dos gilistas com este cenário.

19:45. Danielson marca aos 90 e empata 1-1 o Moreirense x Estoril.

19:44. Danilo Pereira aumenta para 4-0, Marítimo vence o Rio Ave.

19:43. Golo do Belenenses, empate 1-1 diante do FC Porto, o Benfica, mesmo empatando, é campeão nacional.

19:30. O Sporting vai vencendo o SC Braga por 3-1 com novo golo de Adrien.

19:28. Kléber inaugura o marcador em Moreira de Cónegos.

19: 27. Paços de Ferreira em vantagem, 3-2 marcado por Diogo José.

19:24. Arouca reduz para 2-1 com golo de Nildo, vence o Vitória FC 2-1.

19:18. O Gil chega ao empate em Penafiel, 1-1 cortesia de João Vilela.

19: 17. Golo de Marega, Marítimo castiga Rio Ave por 3-0.

19:16. Edson Farías empata 2-2 no Paços x Académica.

19:12. Académica vira o resultado, 1-2, golo de João Real.

19:11. Tobias Figueiredo marca o 2-1 em Alvalade, Sporting 2-1 SC Braga.

19:09. Golo da Académica, Aderlan empata 1-1 em Paços de Ferreira.

19:04. Marega, aos 48 minutos, aumenta a vantagem do Marítimo, 2-0 sobre o Rio Ave.

19:03. Golo do Penafiel, Guedes aponto o tento do 1-0 sobre o Gil Vicente.

18:50. Todas as partidas estão agora no intervalo. O Benfica continua empatado 0-0 no reduto do Vitória Guimarães, o Porto vence o Belenenses por 0-1 e o Sporting empata 1-1 contra o SC Braga. Os sadinos do Vitória estão a um passo de garantir a manutenção (vencem por 2-0).

18:46. Diogo José marcou, Paços de Ferreira vence 1-0 a Académica.

18:45. Penalidade convertida pelo Sporting, 1-1 em Alvalade, golo de Adrien.

18:45. João Schmidt aumenta a vantagem sadina, 2-0 contra o Arouca.

18:43. Golo do FC Porto no Restelo, Jackson Martínez abre o marcador, 0-1 aos 44 minutos.

18:42. Golo do Marítimo, 1-0 diante do Rio Ave, marcou Raul.

18:41. Golo de Suk, Vitória de Setúbal 1-0 Arouca.

18:26. Tudo igual nas partidas, o único golo a registar é o do colombiano Pardo, em Alvalade.

18:16. 13 minutos de jogo, Golo de Pardo! De grande penalidade, o SC Braga vence 0-1 o Sporting em Alvalade.

18:09. Perto da dezena de minutos, todas as partidas ainda empatadas a zeros.

18:00. Começam as partidas da jornada 33.

16:55. Jornada 33 da Liga NOS, todos os jogos às 18 horas:

Vitória Guimarães x Benfica

Belenenses x FC Porto

Sporting x SC Braga

Marítimo Rio Ave

Paços de Ferreira x Académica

Vitória Setúbal x Arouca

Penafiel x Gil Vicente

Boavista x Nacional (Segunda-feira)

16:00. Todos os olhos estarão colocados no Vitória Guimarães x Benfica - o Benfica pode sagrar-se bicampeão 31 anos depois dos festejos de Sven-Goran Eriksson na temporada 1983/1984. Jorge Jesus poderá ser o primeiro treinador português bicampeão na História do clube da águia.

15:45. Classificação da Liga NOS 2014/2015 - Jornada 33

J V E D GM/GS P SL Benfica 32 26 3 3 82-15 81 FC Porto 32 24 6 2 71-12 78 Sporting CP 32 20 10 2 62-28 70 SC Braga 32 16 7 9 49-24 55 Vitória Guimarães 32 14 9 9 46-33 51 Paços de Ferreira 32 11 11 10 37-40 44 Belenenses 32 11 11 10 31-34 44 Rio Ave 32 10 13 9 38-37 43 Marítimo 32 11 8 13 41-41 41 Nacional 32 11 8 13 41-46 41 Moreirense 32 10 9 13 30-40 39 Estoril-Praia 32 8 12 12 35-55 36 Boavista 32 9 7 16 27-47 34 Académica 32 4 17 11 22-39 29 Arouca 32 7 7 18 24-46 28 Vitória Setúbal 32 6 8 18 22-50 26 Gil Vicente 32 4 11 17 24-56 23 Penafiel 32 4 7 21 27-66 19

15:10. Além da luta pelo título e da corrida à Europa, temos ainda a fuga à despromoção: o Penafiel está já relegado mas falta ainda conhecer quem fará companhia aos durienses na descida à Segunda Liga: Gil Vicente, Vitória Setúbal, Académica e Arouca lutam entre si e apenas uma irá descer de divisão - o Gil Vicente encontra-se na posição mais delicada (em 17º lugar com 23 pontos).

15:35. O Gil Vicente tem apenas 23 pontos, contra os 26 de Vitória de Setúbal; o Arouca conta 28 pontos e a Académica 29. Os gilistas irão jogar no terreno do Penafiel e se perder será despromovido. O jogo de cartaz do bloco da fuga à despromoção é o Vitória de Setúbal x Arouca - se o Arouca vencer garantirá a manutenção.

14:55. Cinco equipas lutam então pelo sexto lugar da tabela: o Paços de Ferreira recebe a Académica, o Belenenses tem a árdua tarefa de receber o FC Porto, o Nacional desloca-se ao Bessa (na Segunda-feira), mas o grande jogo desta corrida pela Europa será o Marítimo x Rio Ave - uma derrota poderá significar a queda do sonho da Europa.

14:35. A luta pela sexta posição (que também abre as portas da Liga Europa) está ainda ao rubro: Paços de Ferreira e Belenenses estão ambos com 44 pontos, lutando intensamente pelo sexto lugar; o Rio Ave, que está na oitava colocação, também luta intensamente por esse lugar, tendo 43 pontos. Marítimo e Nacional, ambos com 41 pontos, ainda lutam também pelo passaporte da Europa.

14:15. Ainda assim, o SC Braga precisa de acautelar o seu quarto lugar, que ainda pode estar em perigo caso o Vitória Guimarães ganhe ao Benfica - os vimaranenses estão a quatro pontos dos arsenalistas e, a duas jornadas do fim, ainda existem hipóteses da equipa da Cidade Berço alcançar a formação de Sérgio Conceição.

14:00. O Sporting receberá no seu estádio o SC Braga, num jogo que nada decidirá: os Leões estão fixados no terceiro lugar, tendo já garantido o acesso ao «playoff» da Liga dos Campeões. Com 70 pontos (mais 15 que o quarto classificado SC Braga), o Sporting x SC Braga será uma espécie de aperitivo rumo à final da Taça, entre as duas equipas.

13:45. O FC Porto irá jogar no reduto do Belenenses, estando obrigado a ganhar para ainda ter alguma esperança numa hipotética escorregadela do Benfica. Os portistas estão na segunda posição, a três pontos do líder da Liga, e terão de ganhar no Restelo, esperando um empate ou derrota do Benfica na cidade de Guimarães.

13:40. O jogo de cartaz da jornada 33 é o Vitória Guimarães x Benfica, que poderá de facto decidir o campeão nacional - se o Benfica vencer o Vitória de Guimarães, sagrar-se-á campeão a uma jornada do fim da Liga NOS, completando 84 pontos e fazendo imediatamente a festa no Estádio D. Afonso Henriques.

13:20. Seja bem-vindo à transmissão em directo da jornada 33, penúltima ronda da Liga NOS 2014/2015, na qual se poderá decidir o campeão nacional; siga o minuto a minuto da jornada 33 da Liga NOS, com os jogos a realizarem-se às 18 horas (excepto o Boavista x Nacional, adiado para Segunda-feira).