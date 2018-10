Após empate a zeros em Guimarães: Benfica sagra-se bicampeão nacional

O Benfica sagrou-se, às 20 horas, campeão nacional 2014/2015, e por consequência, bicampeão de Portugal. Os encarnados quebraram, após o apito final do jogo Vitória Guimarães x Benfica, um enguiço de 31 anos sem ganhar um bicampeonato - desde 1983/1984 que as águias não conquistavam dois campeonatos seguidos.

O Benfica empatou a zeros no reduto do D. Afonso Henriques mas beneficiou de um grande e surpreendente tropeção do FC Porto no Restelo - o golo tardio de Tiago Caeiro anulou a vantagem dada por Jackson Martínez e empurrou o Benfica para a consagração nacional. Os festejos dos adeptos presentes no estádio vimaranenses denunciaram, imediatamente, a escorregadela do rival portista.

Jorge Jesus torna-se o primeiro treinador bicampeão português ao serviço do Benfica, e o capitão Luisão torna-se o jogador estrangeiro com mais títulos ao serviço dos encarnados, quatro no total, seguido pelo uruguaio Maxi Pereira, com três campeonatos conquistados. Tudo decidido à trigésima terceira jornada: o Benfica completa 82 pontos e sagra-se campeão a uma ronda do término da Liga NOS, arrecadando a trigésima quarta liga no seu currículo.