Penafiel leva Gil Vicente consigo: golo de Mbala condena gilistas à descida

O Gil Vicente, que lutava hoje por uma réstia de esperança na manutenção, foi condenado à descida aos 90 minutos, por um golo tardio de Mbala. O Penafiel, já condenado, bateu a equipa gilista ao cair do pano do duelo desta tarde, em Penafiel, e matou as probabilidades da equipa de Barcelos em permanecer na Primeira Liga.

O Penafiel, lanterna vermelha desta Liga, destruiu assim o sonho gilista - o Gil Vicente contava 23 pontos e precisava de pontuar, esperando por uma escorregadela de Vitória de Setúbal, Arouca e Académica. Mas o golo de Mbala, conjugado com o triunfo sadino de 2-1 (sobre o Arouca) aniquilou o cenário da manutenção.

Os golos de Guedes e Mbala anularam o tento do médio experiente João Vilela 'puxaram' o Gil Vicente para o fundo do poço: a uma jornada do fim da Liga NOS, Penafiel e Gil Vicente despedem-se do convívio das equipas da Primeira Liga e dizem um triste «olá» à Segunda Liga.