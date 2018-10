Benfica celebra 34º título de campeão no lotado Marquês de Pombal

A equipa do Benfica, que retornou à cidade de Lisboa utilizando meios aéreos, aterrou na capital às 23:55 horas e dirigiu-se, de autocarro, para a zona da Praça Marquês de Pombal, onde uma espectacular moldura humana espera o plantel bicampeão de Portugal que, apesar do empate em Guimarães, saiu triunfante da Cidade Berço.

Às 00:45, o «speaker» do Benfica começava por anunciar, um por um, os nomes dos jogadores que fazem parte do plantel campeão - os jogadores encarnados, acompanhados por salvas, aplausos e cânticos, desfilaram por um palco improvisado. Gaitán e Luisão foram dos jogadores mais aplaudidos, e a dupla Jorge Jesus/Luis Filipe Vieira, igualmente banhada por palmas incenssantes, desfilou lado a lado, dando um sinal de sintonia.

«Muita gente falou de colinho mas foram vocês que nos carregaram ao colo. Parabéns família benfiquista!», exclamou o capitão do Benfica, Luisão, saudando os adeptos encarnados que marcaram presença na Praça Marquês de Pombal. Como pano de fundo musical ouviam-se cânticos de «O Campeão voltou», acompanhados de gritos de vitória e euforia vermelha - «Obrigado a todos e de todo o coração», declarou o presidente Luis Filipe Vieira.

A festa do Benfica promete durar a noite toda, com os festejos do tão desejado bicampeonato a prolongarem-se - desde 1984 que o Benfica não celebrava o bis nacional. Jorge Jesus, único treinador luso a corporalizar o feito do bicampeonato, surgiu ao lado do presidente, dando a entender que ambos poderão estar em acordo quanto ao futuro - a renovação de Jesus estará no horizonte de Luis Filipe Vieira.