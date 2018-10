Século XXI: Em Espanha (e lá fora) manda o Barcelona

O Barcelona, tem, neste século, mais títulos do que o grande rival, o Real Madrid. Este feito foi atingido com um investimento menor o clube catalão, que, ainda assim, superou os seus rivais de Madrid. Ao fazermos a análise dos últimos 15 anos vemos que o Barça tem um ascendente e uma clara hegemonia no futebol espanhol.

A equipa catalã gastou cerca de 1.049 milhões de euros e venceu sete ligas, três Ligas dos Campeões (sem contar com a final de Berlim), um Mundial de Clubes, duas Taças do Rei (falta a final deste ano), duas Supertaças Europeias e cinco Supertaças de Espanha.

O Real com um gasto superior (1.449 milhões) conquistou cinco ligas, duas Champions, dois Mundiais de Clubes, duas Taças do Rei, duas Supertaças Europeias e duas Supertaças de Espanha e ao contrário do Barcelona não pode vencer outras competições esta época.