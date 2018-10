Barcelona campeão no Calderón vinga-se de Atleti campeão em Camp Nou

Se, na temporada passada, o Atlético Madrid intrometeu-se herculeamente na batalha de titãs entre Real Madrid e Barcelona, vencendo o campeonato espanhol em pleno Camp Nou, esta época, a resposta catalã chegou, ironicamente, na mesma moeda: o Barcelona festejou o título nacional na casa «colchonera», Vicente Calderón.

Em 2014, no jogo de todas as decisões, o Barcelona começou a liderar a marcha do marcador mediante um golaço do chileno Alexis Sánchez, mas, minutos mais tarde, na sequência de um canto, o central uruguaio Diego Godín empatou a partida de nervos, dando vantagem à turma forasteira de Diego Simeone.

O título ficou, assim, entregue aos «colchoneros» e, já nesta temporada, os catalães devolveram a graça, sagrando-se campeões da Liga BBVA devido a um golo do argentino Lionel Messi, que permitiu as celebrações «blaugrana» em pleno Vicente Calderón - no dia 17 de Maio assim se passou o testemunho, na casa do antigo campeão...para o novo rei de Espanha: o Barcelona de Luis Enrique.