Liga BBVA: Barcelona campeão com defesa de betão

O Barcelona venceu o seu sétimo campeonato em 11 anos. Foi o primeiro êxito de Luis Enrique, ao qual se pode somar, no futuro, a Liga dos Campeões e a Taça do Rei no seu primeiro ano como técnico do Barcelona. Os números são arrasadores e premeiam uma manobra atacante eficaz e uma coordenação defensiva muito boa e sem paralelo na Liga BBVA.

Em termos ofensivos, o genial Messi foi o melhor marcador da equipa, até agora, com 41 golos e na baliza esteve um Claudio Bravo que não teve rival na liga. Com uma jornada para disputar o clube catalão já venceu a contenda com 93 pontos (48 no Camp Nou e 45 fora), mais quatro que o rival e segundo classificado, Real Madrid.

A equipa de Luis Enrique em 37 jornadas conseguiu 30 vitórias, três empates e quatro derrotas (duas em casa e duas como visitante). Os seus registos ofensivos são de louvar (108), mas em termos defensivos a equipa demonstrou uma grande eficácia, tendo sofrido apenas 19 golos ficando 23 jogos sem sofrer um único tento. Claudio Bravo foi o expoente máximo deste eficácia.