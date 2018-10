Garantida a permanência, Pedro Emanuel está de saída do Arouca

«Como é lógico ainda terei de falar com o presidente, uma pessoa muito importante na minha vinda para o Arouca, mas é normal que se feche um ciclo concluído com a consolidação do clube na principal Liga». Assim introduziu a despedida o treinador Pedro Emanuel, garantida que estava, após a jornada 33, a permanência do Arouca na Primeira Liga.

Pedro Emanuel atingiu, com o Arouca, os 28 pontos, beneficiando da derrota do Gil Vicente para, no imediato fim da jornada 33, festejar a permanência entre os melhores clubes de Portugal. Atingido o objectivo, o técnico de 40 anos terá vontade de fechar o ciclo iniciado na temporada 2013/2014, perspectivando novos horizontes profissionais na carreira.

O antigo defesa de Boavista e FC Porto já conheceu, enquanto técnico, a glória de festejar uma Taça de Portugal (ao serviço da Académica) e poderá, num futuro próximo, abordar novas oportunidades, podendo até ingressar numa aventura no estrangeiro.