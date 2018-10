Domingos Paciência será o novo treinador do cipriota APOEL

Domingos Paciência está a poucas horas de assinar contrato com os cipriotas do APOEL, clube que lidera a Liga do Chipre; o técnico português, que este ano esteve aos comandos do Vitória de Setúbal (acabando por ser demitido pelos maus resultados), deslocar-se-á hoje à cidade de Nicósia para assistir à final da Taça do Chipre e assinar contrato com a formação da capital.

A informação é dada pelo jornal cipirota «Sentra» - O antigo técnico de clubes como a Académica, SC Braga e Sporting, irá voltar ao estrangeiro (depois de passagens por Espanha e Turquia) e terá como director-desportivo Gustavo Manduca, antigo jogador de Marítimo, Benfica e AEK Atenas, ele que também militou no APOEL desde 2010.

Domingos Paciência terá vários jogadores lusos às suas ordens, como Mário Sérgio, Tiago Gomes e Nuno Morais e comandará um clube bastante titulado que já conta com 23 campeonatos cipriotas, 20 Taças do Chipre e 13 Supertaças.