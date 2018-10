Do Dnipro para a Premier League: Konoplyanka prestes a reforçar o Tottenham

O extremo esquerdo Yevhen Konoplyanka está prestes a assinar contrato com o Tottenham - segundo o jornal inglês «Metro» o extremo ucraniano do Dnipro, finalista da Liga Europa, já terá mesmo assinado um pré-acordo com o clube londrino e deverá ingressar em White Hart Lane neste Verão.

O internacional A da Ucrânia estivera já, na temporada passada, para ingressar na Premier League, mas exigências de última hora, por parte do Dnipro, impossibilitaram a saída do jogador de 25 anos, que tem sido cobiçado por vários clubes europeus devido às boas prestações no clube que representa desde 2007/2008.

Segundo o jornal inglês, Konoplyanka assinará o novo contrato depois da final da Liga Europa marcada para dia 27 de Maio (Dnipro enfrenta o Sevilha). O jogador, que actuou em 39 partidas este ano, marcando 8 golos, esteve perto do Liverpool mas os «Spurs» foram mais lestos a seduzir o ucraniano.